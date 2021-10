Jede zweite Teststelle in RLP schließt - so geht es jetzt weiter

Mit dem Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests stellen auch viele Teststellen ihren Betrieb ein. Landesweit 750 Anlaufstellen sollen den Testbetrieb weiter aufrechterhalten.

Wer ab heute einen Corona-Schnelltest benötigt, muss dafür selbst zahlen. Kostenlos ist das Testangebot nur noch für Kinder, Schwangere und Menschen mit medizinischen Indikatoren. Da zukünftig mit deutlich weniger Testbedarf zu rechnen ist, schließen einige Betreiber. In Rheinland-Pfalz halbiert sich die Zahl der Teststellen auf rund 750. Das teilte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung mit.

Zutritt ins Restaurant weiter mit Selbsttest möglich

"Diese Entwicklung war abzusehen, nicht zuletzt da bei einer landesweiten Impfquote von über 65 Prozent und mit der Einführung des '2G plus'-Systems in Rheinland-Pfalz der Bedarf an Schnelltestungen innerhalb der Bevölkerung mittlerweile sehr stark zurückgegangen ist", sagte der Präsident der Behörde, Detlef Placzek. In Ballungsgebieten fänden sich auch nach Änderung der Testordnung weiterhin viele Teststellen, in ländlichen Gebieten müssten Betroffene sich unter Umständen auf weitere Fahrstrecken zur Teststelle einstellen. Grundsätzlich sei es auch weiterhin zulässig, mit einem beaufsichtigten Selbsttest vor Ort Zutritt zu gastronomischen Einrichtungen und kulturellen Veranstaltungen zu bekommen, sagte Placzek.

Preis pro Test legen Betreiber individuell fest

Je nach Kosten für die Testkits, das Test-Personal oder auch die Laden- oder Stand-Miete sind die Preise pro Test unterschiedlich hoch. Weder das Land Rheinland-Pfalz noch der Bund geben Preise für kostenpflichtige Schnelltests vor. Abrechnen können die einzelnen Stellen rund 11 Euro pro Test. Bei der Drive-In-Teststelle der Johanniter in Trier kostet ein Antigen-Schnelltest beispielsweise 12 Euro. Das Corona-Schnelltestzentrum in Ingelheim bietet Tests für 14 Euro an.

Rheinland-Pfalz listet zertifizierte Testellen auf

Die Verbraucherzentrale hält einen Preis von 10 bis 40 Euro pro Test für angemessen. Verbraucherschützer raten, Testzentren aufzusuchen, die durch den öffentlichen Gesundheitsdienst zertifiziert sind. In Rheinland-Pfalz hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung eine solche zertifizierte Liste mit Teststellen zusammengestellt. Die nach Region geordneten Teststellen sind dazu verpflichtet, Testkits zu verwenden, die durch das Paul-Ehrlich-Institut geprüft und beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet sind.