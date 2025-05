SWR-Umweltredakteurin Janina Schreiber über den Photovoltaik-Boom

Der Photovoltaik-Boom in Deutschland hält an - auch weil sich Verbraucherinnen und Verbraucher mit einer Solaranlage unabgängiger von den Energieversorgern machen können. Damit Klimaneutralität irgendwann in greifbare Nähe rückt, ist es aber auch wichtig, das Netz auszubauen und Speicher zu installieren, sagt Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion. Eine Möglichkeit, Landwirtschaft und Erneuerbare Energien in Einklang miteinander zu bringen, seien Agri-Photovoltaik-Anlagen, bei denen Pflanzen unter oder zwischen den Anlagen wachsen.