Stilles Gedenken an die getöteten Polizisten in Kusel

Eine Landstraße bei Kusel, heute vor einem Jahr. Eine junge Polizeianwärterin und ihr Kollege werden ermordet, als sie bei einer Fahrzeugkontrolle zwei Wilderer erwischen. Heute am Jahrestag wurde an die beiden erinnert. Es gab Gedenkfeiern an der Hochschule der Polizei auf dem Hunsrück-Flughafen Hahn und auch in Polizei-Inspektionen wie in Kusel. Das alles war nicht öffentlich, die Polizistinnen und Polizisten wollten alleine trauern. Denn noch immer ist die Tat präsent.