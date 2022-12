Jahresrückblick 2022 - Das waren die guten Nachrichten in RLP

per Mail teilen

In diesem Jahr gab es schon genug schlechte Nachrichten. Zur Abwechslung haben wir hier einen positiven Jahresrückblick aus Rheinland-Pfalz zusammengestellt.

Januar : So wenige Tote wie noch nie bei Verkehrsunfällen

So wenig Tote wie noch nie bei Verkehrsunfällen

Das Jahr 2022 begann mit einer positiven Nachricht aus der Verkehrsstatistik: Noch nie gab es so wenige Tote bei Unfällen, wie im vergangenen Jahr. Nur bei jungen Fahrern gab es einen leichten Anstieg in der Unfallstatistik. Hauptursachen für Unfälle sind laut Polizei weiterhin zu hohe Geschwindigkeit und zu wenig Abstand.

Im vergangenen Jahr gab es so wenige Verkehrstote wie noch nie picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Taxifahrer in Trier rettet Frau vor Enkeltrickbetrügern

Nicht alle Helden tragen Umhänge. Manche fahren Taxi. Dieser Taxifahrer hat eine Seniorin vor Enkeltrickbetrügern beschützt und sie statt zur Bank, zur Polizei gefahren. Die Stadt Trier hat ihm dafür den Preis für Zivilcourage verliehen.

Polizeipräsident Friedel Durben mit Taxifahrer Marc Marcel Linke aus Trier SWR

Projekt zur Stressbewältigung bei Schülerinnen und Schülern in RLP

In Zeiten von Klimawandel, Pandemie und Krieg ist es schwer, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Da hilft es, wenn man früh lernt, mit psychischen Belastungen umzugehen. Ein Projekt soll Schülerinnen und Schülern bei der Stressbewältigung helfen. Traurig, dass es nötig ist - gut, dass es die Möglichkeit gibt.

Nicht erst seit Corona sind Stresserkrankungen bei Schülerinnen und Schülern auf dem Vormarsch SWR Anne Graser

Brücke für Eichhörnchen in Landau angebracht

Die stärksten Brücken werden aus Steinen gefallener Mauern gebaut, sagt man. Bei Eichhörnchen reicht allerdings schon ein Seil, damit sie sicher über eine befahrene Straße kommen. Nicht nur in Landau haben die Behörden so eine Eichhörnchenbrücke gebaut - auch die Stadt Trier will den Nagern über die Straße helfen.

Bau einer Eichhörnchenbrücke in Trier Presseamt Trier

Südpfälzer Metzgermeister besucht ukrainische Botschaft

Die Geschichte einer beleidigten Leberwurst: Wie ein Metzger aus Rheinland-Pfalz zur Völkerverständigung beitrug. Nachdem der ehemalige ukrainische Botschafter Andrij Melnyk Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als beleidigte Leberwurst bezeichnet hatte, schickte Walter Adam aus Herxheim ihm ein selbst gemachtes Exemplar nach Berlin. Dafür wurden er und seine Frau sogar in die ukrainische Botschaft eingeladen.

Metzgermeister Adam und seine Frau mit Andrij Melnyk (Mitte) SWR

Fluthilfe - Noch nie gab es so viele Spenden

Eine der schrecklichsten Katastrophen in Rheinland-Pfalz hat zu einer der besten Nachrichten des Jahres geführt. Eine überwältigende Solidarität mit den Menschen im Ahrtal. Es gab viele Spenden-Sammel-Aktionen. Eine davon war die von Schülerinnen und Schülern aus Rockenhausen.

Schulleiter Harald Schewe aus Rockenhausen zeigt zusammen mit zwei Schülerinnen stolz den Spenden-Scheck. SWR

Essen retten: Foodsaver in Montabaur bewahren Lebensmittel vor der Tonne

Manchmal sind es die kleinen Dinge. Gerade wenn Lebensmittel immer teurer werden, lohnt es sich, nichts zu verschwenden. Die Foodsaver aus Montabaur treibt eine gemeinsame Motivation an. Etwa ein Drittel aller Lebensmittel werde vernichtet, sagen sie.

Foodsharer rund um Montabaur retten Lebensmittel vor der Mülltonne. SWR

Trotz Dürre: Noch Wasser in Moore in Hunsrücker Nationalpark

Warum ist ein sich erholendes Moor eine gute Nachricht? Ganz einfach: Moore sind ideale CO2-Speicher. In mühseliger Handarbeit hat die Renaturierung der Moore 2012 begonnen. Mit einem Förderprogramm der EU, der Stiftung für Natur- und Umwelt und dem Verein Bergwaldprojekt wurden im Nationalpark viele Entwässerungsgräben mithilfe von Spundwänden geschlossen.

Ein Moor im Nationalpark Hunsrück-Hochwald IMAGO Beautiful Sports Raphael Schmitt

Beschäftigungspilotinnen helfen ukrainischen Geflüchteten in Koblenz

Die Stadt Koblenz will Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen mussten, besser und schneller integrieren. Zwei Beschäftigungspilotinnen helfen ihnen dabei, sich in der deutschen Bürokratie zurecht zu finden. Sie übersetzen Formulare, helfen bei Anträgen oder beim Lebenslauf. Sie unterstützen sogar bei der Suche nach einem Kindergartenplatz, damit die Eltern Zeit für einen Sprachkurs haben.

Die Beschäftigungspilotinnen Milada Holman und Iryna Zimmermann SWR

Freiwillige verschenken in Wörrstadt Lebensmittel

In Wörrstadt im Landkreis Alzey-Worms kauft ein Supermarkt Lebensmittel für Bedürftige. Finanziert wird das Ganze durch private Spenden. Gründer Thomas Schmand stellt das Gebäude nach eigener Aussage kostenfrei zur Verfügung. Von der Stadt gibt es leider keine Hilfe.

Thomas Schmand hilft beim Ausladen der nachgekauften Lebensmittel SWR Andreas Neubrech

So geht man nachhaltig mit Weihnachtsbäumen um

Auch mit dem Weihnachtsbaum kann man zum Umweltschutz beitragen. Der Waldbesitzerverband erklärt wie das geht. Allein in Rheinland-Pfalz verkaufen Forstbetriebe und spezialisierte Weihnachtsbaumproduzenten über eine Million Christbäume. 90 Prozent dieser Bäume stammen auch aus Rheinland-Pfalz.

Unter anderem im Pfälzerwald können Hobbyholzfäller ihren Weihnachtsbaum selber schlagen SWR

Für ihren Mut: Helden aus der Vorder- und Südpfalz geehrt

Helden aus dem Alltag. Innenminister Michael Ebling (SPD) verleiht vier Menschen aus Rheinland-Pfalz den Preis für Zivilcourage. Jaroslav Gubenko ist einer von ihnen. Er hat eine Frau vor einem Messerangriff beschützt und dabei sein eigenes Leben in Gefahr gebracht. "Das war ein Reflex", sagt er später.