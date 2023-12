November und Dezember: Machtwechsel in der AfD, Wirbel um Brief an SWR

Politisch ging es Ende 2023 in Rheinland-Pfalz hoch her: In der AfD-Landtagsfraktion wurde der Vorsitzende Michael Frisch überraschend abgewählt und durch Jan Bollinger ersetzt. Und auch der SWR geriet in die Schlagzeilen - und zwar wegen eines Briefes von Medienstaatssekretärin Heike Raab an den Sender. In diesem beschwerte sich die SPD-Politikerin über eine Einschätzung von Hauptstadtkorrespondent Georg Link.