Mai und Juni: Deutschlandticket startet, Debatte um Letzte Generation

Im Mai 2023 zieht das U-Boot "U17" viele Schaulustige an. Alle wollen die Reise von Kiel ins Speyerer Technikmuseum miterleben. Auf Reisen können künftig auch nicht nur eingefleischte Bahnfans gehen, denn das Deutschlandticket geht an den Start. Im Juni herrscht Stillstand auf vielen Straßen und die Debatte rund um die Klimaproteste der Letzten Generation spitzt sich zu - auch in Rheinland-Pfalz.