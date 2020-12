Vornehm geht die Welt zugrunde: Zollbeamte in Speyer haben in der internationalen Frachtstation eine Corona-Maske aus Krokodilleder herausgefischt. Mit Krokodilleder darf nur sehr begrenzt gehandelt werden, denn die Tiere sind vom Aussterben bedroht und deshalb besonders geschützt. Der Fracht lagen die erforderlichen Papiere nicht bei - die ganze Angelegenheit war also illegal. Auf dem Päckchen stand übrigens eine Adresse in Berlin. Ob und welche Strafe dem Empfänger droht, wurde nicht bekannt.

