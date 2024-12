Juli und August: Neuer Ministerpräsident, Hoteleinsturz in Kröv und Olympiagold

In unserem Jahresrückblick schauen wir auf wichtige Ereignisse 2024 in Rheinland-Pfalz, diesmal auf die Monate Juli und August. Alexander Schweitzer wird zum Ministerpräsidenten gewählt, in Kröv an der Mosel stürzt ein Hotel ein. Und Yemisi Ogunleye aus Bellheim gewinnt Gold bei den Olympischen Spielen in Paris.