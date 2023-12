Vieles ist passiert im Jahr 2023 in RLP: Schönes, Trauriges, Spannendes. Wir haben uns auf einen Streifzug durch unsere Fotos aus dem zu Ende gehenden Jahr gemacht - und einige der stärksten Momente heraus gesucht. Ein Jahresrückblick - in Bildern.

Oktober 2023: Etwa 162 Höhenmeter, mehr als 1.000 Stufen, volle Feuerwehrmontur am Körper - bei einem Wettbewerb kraxeln Feuerwehrmänner aus der Pfalz die Skiflugschanze im bayerischen Oberstdorf hinauf. Das Team von der Berufsfeuerwehr Neustadt an der Weinstraße landet im Mittelfeld. Zum ersten Mal dabei sind dieses Mal auch Teams der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin.

September 2023: Auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim wird zum ersten Mal überhaupt alkoholfreier Wein ausgeschenkt. Mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher sind in diesem Jahr dabei. Der Veranstalter: mehr als zufrieden. Das neue Konzept des Wurstmarkts mit einem Weindorf mit Stehtischen und einer Bühne in der Mitte des Festplatzes bewerten die Organisatoren als vollen Erfolg.

September 2023: Über Worms gibt es ein schweres Unwetter mit Starkregen und Hagel. Die Hagelkörner verwandeln die Stadt in eine weiße Landschaft - und richten viel Schaden an: Fahrzeuge, Gebäude wie eine Schule, drei Kitas und das Klinikum und Weinberge in der Region werden beschädigt.

Juli 2023: Die weiße Tigerin Charlota zieht in der Tierauffangstation Maßweiler ein. Charlota war 2022 in Tschechien beschlagnahmt worden. Videos im Internet hatten Ermittler auf die Spur des privaten Halters gebracht. In ihrem neuen Zuhause hat sich die Tigerdame gut eingelebt. Weiße Tiger sind äußerst selten.

Juni 2023: Es ist wieder Zeit für das Festival "Rock am Ring" in der Eifel. In diesem Jahr sorgt Machine Gun Kelly für spektakuläre Bilder. Er klettert bei seinem Konzert auf einen Truss der Bühnenkonstruktion und performt dort, während hinter ihm die Sonne untergeht.

Juni 2023: Bunt wird es in der Mainzer Altstadt. Rund 350 Regenschirme schmücken die Rotekopfgasse von nun an für ein halbes Jahr. Aufgehängt werden die Regenschirme an einer speziell für diese Aktion entworfenen Stahlseil-Konstruktion. Bürgerinnen und Bürger können Schirm-Patenschaften übernehmen.

Juni 2023: Der Wald zwischen Rodalben und Pirmasens brennt. Das Feuer hält die Menschen etwa zwei Tagen in Atem. Am Hang müssen aus Sicherheitsgründen über 300 Bäume gefällt werden. Die Gefahr, dass abgestorbene Bäume oder Äste auf die Fahrbahn fallen könnten, ist zu groß. Inzwischen wachsen dort aber wieder neue Pflanzen.

Februar 2023: Der Rosenmontagsumzug in Mainz, erstmals wieder ohne Corona-Auflagen, ohne Abstand und Masken. Laut Mainzer Carneval-Verein waren hier so viele Menschen dabei wie noch nie: mehr als eine halbe Million Närrinnen und Narren.

Viele Fotos haben uns 2023 in Rheinland-Pfalz richtig beeindruckt, staunend zurückgelassen, nachdenklich gemacht. Sei es, dass ein riesiges Windrad in Gau-Bickelheim gesprengt wurde, ein ausgemustertes U-Boot sich auf die Reise durchs Land machte oder beim Rosenmontagsumzug in Mainz - wieder ganz ohne Corona-Auflagen - zum ersten Mal so viele Narren und Närrinnen wie noch nie feierten. Ein Blick zurück auf das Jahr 2023 in RLP - in einprägsamen Foto-Momenten.