Anwohner der Kyll erinnern an die Flutkatastrophe

In Kyllburg haben Betroffene an den Jahrestag der Flut an der Kyll erinnert. Die Gedenkveranstaltung wurde vom Caritasverband Westeifel, den Maltesern, der Pfarreiengemeinschaft und Wohlfahrtsverbänden organisiert. Sie stand unter dem Motto "An neuen Ufern". Die Flut an der Kyll im Juli 2021 hatte immense Schäden angerichtet. Anders als im Ahrtal gab es hier aber keine Toten.