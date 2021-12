2021 mehr Jobs und weniger Arbeitslose in RLP

per Mail teilen

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz sinkt und es gibt mehr sozialversicherungspflichtige Jobs - trotz Corona. Ob der Trend so bleibt, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab.

Die Arbeitslosigkeit sei 2021 trotz der Pandemie insgesamt zurückgegangen, sagte die Leiterin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz. Branchenübergreifend seien viele Stellen entstanden, die Beschäftigung habe zugenommen und es seien weniger junge Menschen ohne Abschluss geblieben.

RLP: Zahl der Arbeitslosen sinkt 2021 trotz Pandemie

2021 weniger Arbeitslose in RLP als im ersten Krisenjahr

Im Vergleich zum Vorjahr waren 2021 knapp fünf Prozent weniger Menschen im Land ohne Job. Im Jahresschnitt waren es 112.000, gut 6.000 weniger als im Vorjahr. Vor allem im Handel, im Gesundheitswesen und in der Zeitarbeit seien Menschen eingestellt worden, so Schulz.

Fast 1,478 Millionen Menschen waren im September 2021 in Rheinland-Pfalz sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 1,7 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Minijobber seien "sehr viel deutlicher von der Pandemie betroffen", sagte Schulz. Für sie gebe es auch kein Kurzarbeitergeld.

Mehr freie Stellen in allen Branchen

Monat für Monat seien 2021 über alle Branchen hinweg mehr freie Stellen gemeldet worden. Im Jahresdurchschnitt waren es 37.300 Stellen. Im Vorjahr rund 31.000 und vor der Pandemie 2019 etwa 39.000.

Vom Niveau des Jahres 2019, des letzten vor der Pandemie, sei man allerdings immer noch weit entfernt, sagte Schulz. Insgesamt sehe man aber eine erfreuliche Entwicklung. Ob dies 2022 so bleibt, "hängt aber von der gesundheitlichen Lage ab", so Schulz. Bei günstigem Pandemieverlauf könne die Arbeitslosenquote durchaus wieder auf das Vor-Krisen-Niveau von 2019 sinken.

Negativer Trend bei der Kurzarbeit

Einen negativen Trend gebe es derzeit bei der Kurzarbeit: Im Gesamtjahr sei die Zahl der Kurzarbeitsanzeigen zwar deutlich gesunken, derzeit stiegen sie aber wieder rasant an. Mehrere hundert Anzeigen gingen derzeit bei der Agentur am Tag ein. Durch die strikteren Corona-Regeln meldeten vor allem Hotels, Gaststätten und Firmen der Veranstaltungsbranche wieder vermehrt Kurzarbeit an. Materialmangel sei aber auch ein Grund für Unternehmen aus Handel und Industrie.

Die Lieferschwierigkeiten in Industrie und Handwerk könnten auch 2022 noch einen maßgeblichen Einfluss haben. Noch spreche aber nichts dagegen, dass die vor der vierten Welle der Pandemie prognostizierte Steigerung um 1,6 Prozent bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sowie 9,6 Prozent weniger Arbeitslose erreicht würden, so Schulz.