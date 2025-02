Rechnungshof kritisiert Missachtung rechtlicher Vorgaben in Personalfragen

per Mail teilen

Der Landesrechnungshof hat seinen Bericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Darin wird unter anderem kritisiert, dass das von der SPD geführte Arbeits- und Sozialministerium sowie das Integrationsministerium in RLP unter Leitung der Grünen bei Stellenbesetzungen und Beförderungen "rechtliche Vorgaben nicht immer beachtet" hätten. 2020 hatten in Rheinland-Pfalz Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) und ihr Staatssekretär Thomas Griese zurücktreten müssen, nachdem sich ihr Ministerium bei Beförderungen über Jahre nicht an geltendes Recht gehalten hatte.