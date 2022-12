Corona war Schwerpunktthema für Bürgerbeauftragte in RLP

Corona war 2021 das Thema, mit dem die rheinland-pfälzische Bürgerbeauftragte am meisten zu tun hatte. Aber auch vielfältige andere Themen haben die Menschen im Land beschäftigt.

Zur Flutkatastrophe und zu den Hilfen im Ahrtal seien erst im laufenden Jahr mehr Petitionen eingegangen. Das sagte Barbara Schleicher-Rothmund, die Bürgerbeauftragte in Rheinland-Pfalz am Donnerstag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts 2021. In den ersten Monaten nach der verheerenden Sturzflut im vergangenen Sommer hätten sich zunächst Menschen aus ganz anderen Landesteilen gemeldet. Sie seien besorgt gewesen, weil sie ebenfalls in der Nähe von kleineren Gewässern wohnten. In ihren Fragen sei es darum gegangen, was ihnen bei Starkregen drohte.

Weniger Sprechtage und weniger Beschwerden

Insgesamt habe es im vergangenen Jahr 2.060 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern gegeben. Das seien wieder weniger als im Jahr davor, als 2.193 Menschen sich mit Fragen und Beschwerden an die Bürgerbeauftragte gewandt hatten. Wegen der Corona-Pandemie habe es auch weniger Sprechtage gegeben, an denen die Bürger ihre Anliegen persönlich vortragen konnten. Anstatt 34 wie üblich seien es 2021 nur 10 Sprechtage gewesen. An diesen Tagen seien auch weniger Menschen gekommen als sonst, sagte Schleicher-Rothmund. Die Einführung eines Telefonsprechtags habe sich bewährt. "Das ersetzt aber nicht das direkte Gespräch."

Bei 257 Eingaben sei es um Corona gegangen, berichtet die Bürgerbeauftragte. So seien etwa Beschwerden und Fragen zur Maskenpflicht oder der Vergabe von Impfterminen eingereicht worden. Dabei seien die Meinungen darüber, ob die Regelungen zu streng oder zu lasch seien, weit auseinander gegangen.

Hausarzt-Versorgung verärgert die Bürger

Auch zum Bereich Justizvollzug habe es etliche Eingaben gegeben. Weitere Schwerpunktthemen 2021, die die Menschen verärgert hatten, waren demnach die hausärztliche Versorgung, rutschige Wege auf Friedhöfen, Rundfunkbeiträge und Parkplätze gewesen.

Die Bürgerbeauftragte nimmt auch öffentliche Petitionen entgegen - im vergangenen Jahr waren das 22. Diese werden je nach Zuständigkeit weitergeleitet, etwa an den Bundestag oder im Petitionsausschuss des Landtags behandelt.