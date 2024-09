"Jährlich 500 Polizistinnen und Polizisten in RLP einstellen"

Stefanie Loth, Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz, sagte dem SWR im Gespräch, die Gewerkschaft fordere jährlich höhere Einstellungsquoten an Polizistinnen und Polizisten sowie Tarif- und Verwaltungsangestellten. In der Nacht auf Freitag war ein mutmaßlicher Islamist mit einer Machete in die Dienststelle der Polizei in Linz am Rhein eingedrungen.