per Mail teilen

Die weltweite IT-Panne rund um Programme des Softwareunternehmens Microsoft hatte am Freitag auch Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz. So lief kurzzeitig in rund der Hälfte aller Apotheken im Land nichts mehr. Die Kassen- und Computersysteme konnten nicht genutzt werden, berichtet SWR-Redakteur Christof Gaißmayer.