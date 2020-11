In Rheinland-Pfalz ist die Corona-Ampel vielerorts auf Rot gesprungen. Das führt zu strengeren Regeln wie der Maskenpflicht im Unterricht. Ist Schulsport dann noch möglich?

Wer sich unter Schülern und Eltern im Land umhört, stellt fest: Einheitlich wird die Sache mit dem Schulsport nach den Herbstferien in Rheinland-Pfalz nicht gehandhabt. Ersatzlos gestrichen, Theorie statt Praxis, Pausenhof statt Turnhalle oder einfach anderer Unterricht - all das gibt es.

"Wir Schulleiter fühlen uns an dieser Stelle unsicher und sagen deshalb 'Stopp'", bis wir Weiteres wissen", bestätigt Roland Wollowski, Schulleiter der IGS Mainz-Bretzenheim, im Gespräch mit dem SWR, die Verunsicherung.

Kreativität für den Schulsport gefragt

Es sei ein Leitfaden angekündigt und auf den warte man dringend, denn "im Moment ist noch alles in der Schwebe". "Wir können die Hallen nicht nutzen, bis nicht geklärt ist, was für den Schulsport gilt." An der Gesamtschule hat man es zum Start nach den Herbstferien situationsbedingt organisiert: Mit manchen Kindern sind die Lehrer einfach rausgegangen, andere Schüler hatten Theorie statt Praxis."

Seilspringen macht fit und ist bei fast jedem Wetter möglich - sogar in Straßenkleidung picture-alliance / Reportdienste (c) dpa - Sportreport

Aus Sicht des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums sind die Regeln klar: Da an Grundschulen auch bei Warnstufe Rot keine Maskenpflicht gelte, finde Sportunterricht an diesen "unter Corona-Regelungen ohne Maske in den Sporthallen oder im Freien statt", erklärt das Ministerium auf Anfrage.

Grundschulen, die also seit den Sommerferien Sportunterricht in der Halle unter Einhaltung der Corona-Regeln anbieten konnten, können das auch dann tun, wenn die Corona-Ampel auf Rot umgesprungen ist.

Sport mit Maske - das geht nicht

An weiterführenden Schulen gilt in Gebieten mit der Warnstufe Rot weitgehend die Maskenpflicht auch im Unterricht. "Daran hängt es. Sport mit Maske in der Turnhalle ist nicht möglich", sagt Sabine Schmidt, Pressesprecherin des Bildungsministeriums. "Dann kann aber Sport im Freien angeboten werden, so lange die Sportarten nicht körperbetont sind."

Sport im Freien - das geht fast immer

Dem Bildungsministerium ist wichtig, dass die Schüler Bewegung bekommen: "So lange kein Sturmtief über das Land zieht oder Hagelschauer herunterkommen, ist Sport draußen möglich", betont Schmidt. Im Zweifelsfall könne es ja auch einfach mal ein Spaziergang sein. "Bewegung ist ganz wichtig, die Schüler sollen nicht nur sitzen. Und sie müssen ja auch einfach ihre Energie mal loswerden."

Auch beim Klettern können sich Kinder und Jugendliche austoben picture-alliance / Reportdienste picture alliance

Das Robert Koch-Institut hat Mitte Oktober die Verlegung von Schulaktivitäten ins Freie ausdrücklich empfohlen - insbesondere mit dem Hinweis auf den Sportunterricht. Eine Empfehlung, der sich der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) anschließt.

"Erkältungen werden von Viren ausgelöst, nicht durch kalte Luft oder Regen." Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V.

Der Verband verweist darauf, wie wichtig Sport für das Immunsystem und als Ausgleich für das lange Sitzen sei. Man unterstütze den Ratschlag des RKI, Sport im Freien zu machen. "In anderen Ländern, etwa in Großbritannien treiben Schüler bei jeder Witterung im Freien Sport, ohne dass dies die Krankmeldungen in die Höhe treibt", schreibt der BVKJ in einer Pressemitteilung, und weiter: "Erkältungen werden von Viren ausgelöst, nicht durch kalte Luft oder Regen."

Nach Aussage von Sabine Schmidt vom Bildungsministerium sollen die Schulen Hilfestellungen für diese neuen Anforderungen bekommen. "Vielleicht sind manche Schulen noch nicht soweit in der Abstimmung und der Planung und haben jetzt erstmal Vorsicht walten lassen." Es werde aber nochmal darüber informiert, dass Sport im Freien jederzeit möglich ist.

Personengrenze gilt nicht für Schulsport

Bedenken gibt es in Schulen auch, weil in Gebieten mit der Warnstufe Rot für den Freizeitsport oft eine Regel für die Personenobergrenze eingezogen: In Mainz dürfen beispielsweise draußen nur maximal 20 Personen zusammen Sport treiben, in Innenräumen nur fünf Personen. "Der Schulsport unterliegt diesen Regelungen nicht", stellt Schmidt klar. Insofern können mehr als fünf Grundschüler in der Turnhalle Sport machen und auch mehr als 20 ältere Schüler draußen Sport machen.

Unklarheiten gibt es für die Schulen auch mit Blick auf die Notengebung. Wenn kein regulärer Sportunterricht machbar sei, "was ist dann überhaupt an Leistungsfeststellung möglich?" Auch hier hofft Schulleiter Wollowski auf Hilfe und Klarstellung durch die Behörden.