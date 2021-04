Die Möglichkeiten und den Umfang der Betreuung legt die Landesregierung in der Corona-Bekämpfungsverordnung fest. Aktuell befinden sich die Kitas in Rheinland-Pfalz im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Das bedeutet, dass die Kinder ihre Kita grundsätzlich so besuchen können, wie sie es kennen.

Erzieher und Erzieherinnen aus Rheinland-Pfalz gehören zur Impfpriorisierungsgruppe III, ihnen wurde aber schon im März ein Impfangebot gemacht.

Nach den neuen Regelungen wird in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschreitet, am übernächsten Tag das reguläre Betreuungsangebot ausgesetzt und eine Notbetreuung eingerichtet. Bleibt die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter dem Schwellenwert von 165 treten die Maßnahmen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.