Corona-Regeln für Schulen, Reportage von Intensivstation

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss! Schönes Wochenende! Und damit ist die zweite Woche mit unserem RLP-Newsticker vorbei, jetzt sind wir (abgesehen von den Nachrichten) gar nicht mehr so "neu". Was bringt uns das Wochenende? Auf jeden Fall einmal den 1. Advent! Ob ihr schon in Weihnachtsstimmung seid? 28,6% haben diese Frage mit Ja beantwortet. Und da ihr das hier gerade lest, seid ihr gerade nicht am "Black Friday"-Angebote shoppen, oder? Bei der Abstimmung heute morgen stimmten 68,4% mit "Nein ich halte das für Geldmacherei" ab. Vielen Dank für das Lob, für die Ideen und für die Kritik. Am Montag freut sich Carolin Wollschied auf euch.

9:47 Uhr Isolationspflicht an Schulen: Das ist wichtig Heute morgen hatte ich für euch schon einmal das Thema Isolationspflicht und der Umgang an Schulen damit erklärt: Wir haben das auf unserem Instagram-Kanal nochmal aufgearbeitet und kurz zusammengefasst.

8:19 Uhr Fun Fact zum Weitererzählen Achtung, jetzt kommt das Angeber-Wissen für heute! Wenn ihr noch nicht in Weihnachtsstimmung seid: Hört euch "Do They Know it's Christmas?" von Band Aid an. Aufgenommen wurde das Lied genau heute vor 38 Jahren auf Initiative von Bob Geldof in London.

7:33 Uhr Habt ihr schon Lust auf Weihnachten? Glühwein trinken, Plätzchen backen, Lebkuchen essen, Weihnachtslieder hören (außer Last Christmas, wenn ich mir diese persönliche Bemerkung erlauben darf): In genau einem Monat ist der 1. Weihnachtsfeiertag - Na? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Habt ihr schon Lust auf Weihnachten?

7:25 Uhr Sonderausstellung: 200 Objekte des Mainzer Domschatzes zu sehen "Der Mainzer Domschatz – Meisterwerke aus 1000 Jahren" - so lautet der Titel einer neuen Sonderausstellung im Mainzer Dom- und Diözesanmuseum. Rund 200 Objekte werden dort ab heute präsentiert, nach Angaben des Museums galt der Domschatz (mit seinen insgesamt 400 Objekten) bis zur Napoleonischen Zeit als einer der bedeutendsten Schätze des Abendlandes. Die Sonderausstellung ist bis zum 19. März zu sehen.



7:17 Uhr Was passiert in der Welt? Blicken wir einmal über die Grenzen von RLP: Katar wird seine Haltung bezüglich der Regenbogenfarben in den WM-Stadien aufgeben, das bestätigte die FIFA. Mit Beginn der zweiten Runde der Gruppenphase am Freitag sollen Personen dafür nicht mehr vom Sicherheitspersonal behelligt werden. Das war in den vergangenen Tagen mehrfach geschehen. Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben den Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER für fast zwei Stunden lahmgelegt. Nach Angaben der Bundespolizei verschafften sich zwei Gruppen Zugang zum Flughafengelände. Einige von ihnen hätten sich am Boden festgeklebt. Der Berliner Flughafen stoppte den Betrieb auf beiden Start- und Landebahnen. Fünf Starts von Flugzeugen mussten verschoben werden, 15 Landungen wurden nach Leipzig und Dresden verlegt.

6:59 Uhr Städte, Kreise und Gemeinden bekommen mehr Geld Wirft der Landtag jetzt einfach mit Geld um sich? Nein, ganz so ist es nicht: Der Verfassungsgerichtshof hat das bisherige Modell für verfassungswidrig erklärt. Die Finanzierung der Kommunen lief bis jetzt so ab: Das Land nimmt einen bestimmten Prozentsatz seiner eigenen Steuereinnahmen und gibt ihn an die Kommunen weiter. Damit orientierte sich das jetzige Modell an den Einnahmen des Landes, aber nicht daran, wie viel Geld die Städte, Kreise und Gemeinden tatsächlich brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Das klingt alles kompliziert, hier findet ihr es einmal zusammengefasst auf die wichtigsten Punkte. Rheinland-Pfalz Landtag beschließt neues Finanzierungskonzept Kommunen in RLP bekommen mehr Geld - Bürgern drohen höhere Abgaben Die Steuern in RLP könnten steigen. Denn das neue Finanzierungskonzept des Landes für die Kommunen sieht vor, dass sie selbst mehr Geld auftreiben müssen. mehr... 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:43 Uhr Voting: Black Friday - schon eingekauft? Sonderangebote über Sonderangebote: Der Black Friday bringt uns jedes Jahr in eine Shopping-Versuchung. Wie sieht es bei euch aus? Stimmt ab in unserer Umfrage! Kauft ihr etwas am Black Friday?

6:15 Uhr Mildes Wetter in RLP - erst Regen, dann Sonne Schauen wir auf das Wetter in Rheinland-Pfalz. Heute ist es zunächst oft bewölkt mit etwas Regen, später setzt sich von Westen her zunehmend die Sonne durch. Bei 7 bis 12 Grad bleibt es zum Auftakt ins erste Adventswochenende mild. Video herunterladen (4,6 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Auch vor dem Wochenende ist noch was los in RLP, schauen wir mal drauf: Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flut vom vergangenen Jahr trifft sich heute erneut. Diesmal richtet sich der Blick auf die Wochen nach der Tragödie. Wie lief das Krisenmanagement durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD? Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte endet morgen, wir haben für euch einmal zusammengestellt, was das für die Schulen in RLP bedeutet. Gewalt gegen Frauen: Ein leider zeitloses Thema mit schockierenden Geschichten und Zahlen. Einer Studie der Vereinten Nationen zufolge werden weltweit fünf Frauen pro Stunde von ihren Partnern oder Familien getötet. An diesem Freitag wird international der weiblichen Opfer von Gewalt gedacht - am sogenannten "Orange Day" - verbunden mit dem Aufruf, dagegen vorzugehen. Bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es Aktionen unter anderem in Trier und Pirmasens. Nach den Beratungen samt Einigung sollen Bundestag und Bundesrat heute abschließend das neue Bürgergeld beschließen. Das Bürgergeld soll Hartz IV als Grundsicherung ablösen und zum 1. Januar eingeführt werden.