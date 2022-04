Bei der Flutkatastrophe an der Ahr waren auch Feuerwehrleute aus der Pfalz mit im Einsatz. Das ist jetzt neun Monate her. Aber das Unglück ist den Einsatzkräften noch sehr präsent. Jetzt wollen drei Feuerwehrmänner aus Neustadt an der Weinstraße mit einem Spendenlauf nach Mayschoß im Ahrtal Geld sammeln. mehr...