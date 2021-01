Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Rheinland-Pfalz sieben Wohnungen durchsucht und Beweismittel gegen mutmaßliche IS-Unterstützer sichergestellt. Dabei wurden auch digitale Datenträger und Drogen beschlagnahmt.

Im Auftrag der Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz führte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) unterstützt von Beamten der Polizeipräsidien Rheinpfalz, Westpfalz und Trier umfangreiche Durchsuchungen in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier und Germersheim durch. Beschlagnahmt wurden unter anderem Handys und geringe Mengen an Haschisch, wie die Behörden bekanntgaben.

Bislang keine Festnahmen

Gegen insgesamt acht Beschuldigte im Alter von 22 bis 58 Jahren bestehe der Verdacht, dass sie zwischen 2016 und 2017 Bargeld über Geldtransferdienstleister an "Finanzagenten" des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) im Ausland überwiesen haben, so das LKA. Festnahmen habe es aber bislang nicht gegeben, wie die LKA-Pressestelle dem SWR auf Anfrage mitteilte. "Das ist ein weltweites Phänomen", sagte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer. Die mutmaßlichen Einzelzahlungen seien niedrig gewesen - aber in der globalen Gesamtsumme komme viel zusammen.

Die Behörden gehen davon aus, dass diese Gelder zur Finanzierung des bewaffneten Kampfes der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) im Rahmen des syrischen und irakischen Bürgerkrieges dienten. Zuvor hatten Polizei und Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben mehrere Monate lang ermittelt.