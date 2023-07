Das war der RLP-Newsticker am Montag

Schlägerei in Kaiserslautern, Streit ums Wasser und eine Irrfahrt ins falsche Salzburg: Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Habt ihr mitgeraten? Gelogen war beim Eis-Quiz Antwort Drei. Fußbad in klebriger Eismasse ist dann doch nicht so der Brüller. Lecker' Eis gehört auch eher ans andere Ende - also in die Schnute.

9:47 Uhr Lesesommer Rheinland-Pfalz startet In einer guten halben Stunde eröffnet Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Trierer Stadtbücherei den diesjährigen Lesesommer Rheinland-Pfalz. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren können Bücher ausleihen, lesen und anschließend bewerten. Als kleinen Anreiz, um die Nase in ein Buch zu stecken, gibt es für alle, die drei Bücher durchkriegen, eine Urkunde. Und in vielen Schulen wird die Teilnahme im nächsten Zeugnis positiv vermerkt. Landesweit beteiligen sich zahlreiche Büchereien, die Aktion dauert bis zum 10. September. Organisiert wird die Leseförderaktion vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ).

Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 10. Juli 2023 um 9:30 Uhr

9:40 Uhr Steinmeier trifft Fluthelfer in Luxemburg Am Wochenende hat er sich im Ahrtal umgeschaut, heute ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Staatsbesuch in Luxemburg - auch dort ist die Flutkatastrophe vor zwei Jahren ein Thema. Steinmeier trifft sich im Nationalen Rettungszentrum in Luxemburg-Gasperich mit Feuerwehrleuten und Rettungskräften. Etwa 70 Helferinnen und Helfer aus dem Großherzogtum waren damals direkt nach der Flut für zehn Tage an der Ahr, darunter auch viele Ehrenamtliche und Soldaten der luxemburgischen Armee. Auch die Luxemburger Luftrettung war im Ahrtal im Einsatz. Das offizielle Besuchsprogramm startet am Vormittag im Großherzoglichen Palast in Luxemburg. Dort wird Steinmeier von Großherzog Henri mit militärischen Ehren empfangen. Gegen Mittag trifft sich der Bundespräsident mit Premierminister Xavier Bettel.

9:35 Uhr Nach Brand in Landau - Untersuchung auf Asbest Nach dem Brand in einem Autohaus in Landau in der Nacht zum Samstag wird ab heute untersucht, ob eine Gefahr durch Asbestfasern besteht. Laut Polizei waren am Wochenende bereits Experten der zuständigen Aufsichtsbehörde vor Ort. Im Laufe des Tages würden Ergebnisse erwartet, ob in dem abgebrannten Gebäude Asbest verbaut war. Dass während des Brandes Asbest freigesetzt wurde, schließt die Feuerwehr aus, weil das Dach dauerhaft mit Wasser berieselt wurde. Das sollte mögliche Asbestfasern binden. Anwohner im Umkreis von 500 Metern sollen aber vorsorglich Gegenstände im Freien wie etwa Gartenmöbel abwaschen. Rund 50 Anwohner mussten in der Nacht zum Samstag ihre Häuser vorübergehend verlassen. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen einstelligen Millionenbetrag.

9:15 Uhr Drogenprozess in Trier Vor dem Landgericht Trier müssen sich seit heute fünf Männer und eine Frau wegen Drogenhandels verantworten. Die Anklage wirft ihnen vor, zwischen Februar 2021 und Dezember 2022 sowohl als Gruppe, als auch allein gehandelt zu haben. Einer der Angeklagten soll beispielsweise zu einem Gesamtpreis von mehr als 100.000 Euro insgesamt zwei Kilogramm Amphetamin und Cannabis, elf kg Marihuana und 7,5 Liter Amphetamin-Öl gekauft haben. Die Drogen seien dann im Raum Schweich und in Trier weiterverkauft worden. Die fünf angeklagten Männer sitzen laut Gericht derzeit in Untersuchungshaft.

8:56 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Heute findet in Berlin erneut eine Bund-Länder-Runde zur geplanten Krankenhausreform statt. An der voraussichtlich abschließenden Beratung über ein geplantes Eckpunktepapier sollen auch Vertreter der Koalitionsfraktionen teilnehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist nach seinem Besuch im Ahrtal heute in Luxemburg zu Gast. Es handelt sich um seinen ersten bilateralen Besuch im Großherzogtum. US-Präsident Joe Biden legt auf seiner Reise zum Nato-Gipfel in Litauen heute einen Zwischenstopp in Großbritannien ein. Neben einem Treffen mit Premierminister Rishi Sunak ist auch ein Besuch auf Schloss Windsor bei König Charles III. geplant.

8:22 Uhr Und sonst so... Historisches vom 10. Juli ... 2003: Bye bye Käfer - Volkswagen sagt dem Kultauto nach fast 70 Jahren feierlich Lebewohl. Bei einem Festakt auf dem mexikanischen Werksgelände in Puebla stellt VW Mexiko die letzte limitierte Nostalgie-Edition vor. ... 1973: Süditalienische Mafiosi entführen in Rom den Enkel des amerikanischen Ölmilliardärs Paul Getty. Bevor der Teenager nach fünf Monaten gegen ein hohes Lösegeld freikommt, schneiden die Kidnapper ihm das rechte Ohr ab. ... 1943: Unter dem Kommando des amerikanischen Generals Dwight D. Eisenhower landen innerhalb weniger Tage 160.000 britische und amerikanische Soldaten im Süden Siziliens. Das Landemanöver läuft unter dem Namen "Operation Husky".

8:06 Uhr 🍨 Quiz: Welche Eis-Geschichte ist gelogen? Ich hatte es euch ja beim Blick aufs Wetter schon empfohlen - eine Flatrate in der Eisdiele eurer Wahl. Denn was gibt es Schöneres bei der Hitze als Eis essen? picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Verschiedene Eisgeschmäcker in der Waffel Allein der Gedanke an einen leckeren Eiskaffee, eine große Portion Spaghettieis oder eine gemischte Waffel mit drei Kugeln sorgt schon für Abkühlung. Deshalb hier ein kleines Speise-Eis-Quiz - völlig kalorienfrei! Welche Eis-Geschichte ist gelogen? Eis-Portion für 5.700 Euro Ja, ja, das Kleingeld muss auch mal aus dem Portemonnaie. Wie wäre es mit einer Portion des teuersten Eises der Welt? Es kommt aus Japan und hat folgende Zutaten: weiße Alba-Trüffel, Parmesan, Sake-Hefe und Blattgold. 23-stöckige Pyramide aus Eiskugeln Bierdeckel-Pyramiden bauen kann jeder - ein Eismacher hat sich jedoch 2019 mit einem Bauwerk aus 5.435 Eiskugeln einen Eintrag im Guiness Buch der Rekorde gesichert. Der Pyramiden-Bauer kam übrigens nicht aus Ägypten, sondern aus Norwegen. Eis-Baden für die reife Promi-Haut Eselsmilch war gestern - der letzte Schrei für cremig zarte Haut in Hollywoods Schönheitsfarmen ist ein Fußbad in einem angewärmten Mix aus Vanille-, Zitronen- und Mandeleis. Angeblich soll Pop-Diva Madonna auf das Eis-Creme-Fußbad schwören. Qualleneis mit Leuchtfaktor Ein britischer Eissorten-Erfinder hat ein Eis mit synthetisierten Quallenproteinen kreiert. Das Besondere laut Hersteller: Wenn man im Dunkeln daran leckt, leuchtet es. irrelevant: Eis-Portion für 5.700 Euro Ja, ja, das Kleingeld muss auch mal aus dem Portemonnaie. Wie wäre es mit einer Portion des teuersten Eises der Welt? Es kommt aus Japan und hat folgende Zutaten: weiße Alba-Trüffel, Parmesan, Sake-Hefe und Blattgold. Eis-Portion für 5.700 Euro

irrelevant: 23-stöckige Pyramide aus Eiskugeln Bierdeckel-Pyramiden bauen kann jeder - ein Eismacher hat sich jedoch 2019 mit einem Bauwerk aus 5.435 Eiskugeln einen Eintrag im Guiness Buch der Rekorde gesichert. Der Pyramiden-Bauer kam übrigens nicht aus Ägypten, sondern aus Norwegen. 23-stöckige Pyramide aus Eiskugeln

richtige Antwort: Eis-Baden für die reife Promi-Haut Eselsmilch war gestern - der letzte Schrei für cremig zarte Haut in Hollywoods Schönheitsfarmen ist ein Fußbad in einem angewärmten Mix aus Vanille-, Zitronen- und Mandeleis. Angeblich soll Pop-Diva Madonna auf das Eis-Creme-Fußbad schwören. Eis-Baden für die reife Promi-Haut

irrelevant: Qualleneis mit Leuchtfaktor Ein britischer Eissorten-Erfinder hat ein Eis mit synthetisierten Quallenproteinen kreiert. Das Besondere laut Hersteller: Wenn man im Dunkeln daran leckt, leuchtet es. Qualleneis mit Leuchtfaktor Die gegebene Antwort ist Baden in Speiseeis wäre vermutlich dann doch eine zu klebrige Angelegenheit. Die Eis-Fußbäder sind frei erfunden.

7:58 Uhr Schlägerei in KL - Schaulustige filmen Die Älteren unter uns erinnern sich bestimmt an den Spruch: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Oder meinetwegen auch die Dritte. Heutzutage geht das eher so: Wenn ein paar sich streiten, artet das Ganze in wilde Prügelei aus. Und die filmenden Gaffer sind dann meist auch nicht weit. Vielleicht bin ich heute morgen einfach nur schlecht gelaunt, aber bei solchen Meldungen frag ich mich manchmal, was verkehrt läuft... Kaiserslautern Etliche Schaulustige filmen Vorfall Schlägerei an der Mall in Kaiserslautern Drei Leute sind an der Mall in Kaiserslautern aneinander geraten. Erst haben sie sich beleidigt, dann wurde es handgreiflich und ist schließlich ausgeartet. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:29 Uhr Vorbeugen ist besser - Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner Ich bin ja ein Fan vor Tiergeschichten im Ticker. Die hier fällt etwas aus dem Rahmen - der Niedlichkeitsfaktor ist deutlich geringer als bei Kätzchen oder Schwänen. In Kaiserslautern und Pirmasens werden derzeit vorbeugende Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner ergriffen. So werden etwa Bäume auf Schulhöfen, Spielplätzen und in Kindergärten mit einem - für Mensch und Haustier unbedenklichem - Spritzmittel behandelt, das die Raupen töten soll. Die Haare des Eichenprozessionsspinners können schwere allergische, zum Teil lebensbedrohliche Reaktionen bei Mensch und Tier hervorrufen. Pirmasens Kaum befallene Bäume in diesem Jahr bisher Pirmasens und Kaiserslautern gehen vorbeugend gegen Eichenprozessionsspinner vor Bislang gibt es kaum Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner. In Kaiserslautern und Pirmasens werden aber trotzdem vorbeugende Maßnahmen gegen den Schädling ergriffen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:10 Uhr 🚗 Die Lage auf den Straßen Irgendwo wird ja immer gebaut oder saniert - ab heute sind die Autobahnen 6 und 62 bei Landstuhl im Kreis Kaiserslautern an der Reihe. Dort wird teilweise die Fahrbahn erneuert. Dazu sind nach Angaben der Autobahn GmbH diverse Sperrungen im Bereich der Anschlussstelle Landstuhl West und des Autobahnkreuzes Landstuhl nötig. Die Arbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein.

6:53 Uhr Was war seit gestern Abend so los? Anscheinend war halb Rheinland-Pfalz gestern so hitzegeschädigt, dass nix weiter passiert ist. Zumindest haben meine Kolleginnen und Kollegen in den Studios keine größeren Meldungen - bis auf eine kuriose Geschichte: In Neustadt an der Weinstraße hat die Polizei am frühen Montagmorgen bei einer Routine-Kontrolle die nächtliche Spritztour eines Jugendlichen beendet. Der 16-Jährige war laut Polizei mit einem älteren Bekannten unterwegs - dieser hatte zwei Prostituierte eingesammelt. Laut Polizei wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben, da er seinen nächtlichen Ausflug ohne deren Wissen unternommen hatte. Gewittert hat es gestern zwar, aber weniger schlimm als befürchtet. In der Region Trier sind laut Polizei ein paar Bäume umgestürzt und haben Straßen blockiert. In Saarburg fiel ein Baum in eine Oberleitung, in Zell wehte der Sturm ein Schild auf ein Auto. Beim Folklore-Festival in Bitburg wurde laut Polizei eine Person durch umherfliegende Gegenstände leicht verletzt. Und im Mainzer Stadtteil Hechtsheim war es gestern Abend für mehrere Stunden duster. Nach einem Kabelbrand in einem Trafohäuschen fiel der Strom aus. Es dauerte bis in die Nacht, bis alle Haushalte wieder am Netz waren.

6:42 Uhr Steinmeier: Besucht das Ahrtal! Am Freitag jährt sich die Flutkatastrophe zum zweiten Mal. Am Wochenende hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Ahrtal informiert, wie der Wiederaufbau vorangeht und wo es noch hakt. Mit einem Besuch im Ahrtal könne man die Bürgerinnen und Bürger dort unterstützen, so Steinmeier. Sein Appell: "Kommt wieder hier her, geht wandern, genießt den Wein - damit helft ihr den Menschen hier".

6:20 Uhr Salzburg? Liegt eindeutig im Westerwald... Beim Stichwort "Salzburg" denken wohl die meisten von uns erstmal an Mozart und die entsprechenden Kugeln. Knapp 200 Menschen vermutlich nicht - die leben nämlich in Salzburg im, kein Witz, Westerwald. Warum ich euch das erzähle? Weil es dank moderner Technik immer mal wieder Verwechslungen gibt - und arme Reisende dann dort landen, wo sie nicht unbedingt hinwollten. Auf Instagram gibts die ganze Geschichte: Und wer sich mal im Westerwälder Salzburg umschauen möchte - meine Landesschau-Kollegin Gudrun Fünter stellt den kleinen Ort hier vor: Allemal einen Besuch wert - und lang nicht so weit weg wie Österreich Video herunterladen (15,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Es bleibt erstmal heiß in Rheinland-Pfalz Wer auf Temperaturen unter der 30-Grad-Marke gehofft hat, wird enttäuscht werden. Auch am Montag und am Dienstag bleibt es richtig heiß in Rheinland-Pfalz. Am besten bucht ihr euch eine Eis-Flatrate in eurer Lieblingseisdiele. Nachdem es in der Nacht auf Tiefstwerte zwischen 15 Grad in der Eifel und 20 Grad in der Pfalz herunter gekühlt hat, heizt der Tag wieder ordentlich ein. Bis zu 32 Grad sind wieder drin. Ganz vereinzelt sind auch mal Schauer möglich, außerdem auch ein paar Wölkchen am Himmel. Video herunterladen (26,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Koblenz geht der Mordprozess gegen einen Bundeswehrsoldaten weiter. Die Anklage wirft dem 32-jährigen Angeklagten vor, seine Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Nach der Tat soll der Angeklagte dann mit der Leiche ziellos umhergefahren sein. Ludwigshafen informiert heute darüber, wie die neue Brücke für die marode Hochstraße gebaut werden soll. Die Arbeiten für das Millionenprojekt sollen in genau einer Woche starten. Die Brücke soll die abgerissene sogenannte Pilzhochstraße ersetzen und bis 2026 fertig gestellt werden. Vor dem Landgericht Mainz beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Betrüger. Dem 64-Jährigen wird vorgeworfen, einige seiner Bekannten um insgesamt fast 670.000 Euro betrogen zu haben. Der Mann habe den Opfern laut Anklage vorgegaukelt, das Geld in Geschäfte mit Gold oder Edelsteinen zu investieren. Stattdessen soll er die Summe für sich selbst verwendet haben.