Demonstration gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran

Am Nachmittag haben iranische Studierende der Technischen Universität am Bahnhof in Kaiserslautern gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran demonstriert. Auch an anderen Orten in Rheinland-Pfalz sind iranische Frauen und Männer bestürzt über die Unruhen im Iran. Sie machen sich Sorgen um Angehörige und Freunde, die seit Tagen für mehr Rechte ihr Leben riskieren.