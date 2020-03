per Mail teilen

Rheinland-Pfalz stellt den Krankenhäusern in diesem Jahr rund 120 Millionen Euro zur Verfügung – genauso viel wie im vergangenen Jahr. Das geht aus dem neuen Krankenhausinvestitionsprogramm hervor, das Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler am Freitag vorgestellt hat.

Gedacht sind die 120 Millionen Euro vor allem für Neubauten, Anbauten, Sanierungen und neue medizinische Geräte. Ein Schwerpunkt in der Förderung liegt bei OP-Abteilungen, Bettenhäusern, Psychiatrien und Ausbildungsstätten. 66 Millionen fallen auf 28 einzelne Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen an 27 Standorten. Weitere 54,2 Millionen Euro fließen in die Pauschalförderung, wie die Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mitteilte.

"Die Fördermittel in Rheinland-Pfalz bewegen sich nach wie vor auf nicht ausreichendem Niveau" Andreas Wermter

Kritik an dem Finanzpaket gab es vonseiten des Verbands der Ersatzkassen und der Krankenhausgesellschaft. "Die Fördermittel in Rheinland-Pfalz bewegen sich nach wie vor auf nicht ausreichendem Niveau", sagte Andreas Wermter, der Geschäftsführer des Verbandes. Laut einer Rechnung, die der Verband aufgestellt hat, brauche es rund 330 Millionen Euro pro Jahr.

Die CDU-Opposition kritisierte den Plan ebenfalls. Sie sagte, mit einer andauernden Unterfinanzierung der Krankenhäuser habe das Land dazu beigetragen, dass es vielen Krankenhäusern im Land finanziell so schlecht gehe. Die Gesundheitsministerin habe nach wie vor keine Antwort darauf, wie sie die Notlage der Krankenhäuser beenden wolle.

Gesundheitsministerin verteidigt den Plan

Die Gesundheitsministerin entgegnete, dass bei der Förderung einzelner Baumaßnahmen, kein "bewilligungsreifer" Antrag abgelehnt worden sei. Bei der Pauschalförderung sei die Summe um drei Millionen angehoben worden. Des weiteren kommen noch 35 Millionen Euro aus dem Krankenhaus-Strukturfonds hinzu.

Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler dpa Bildfunk picture alliance / Foto: Andreas Arnold/dpa

Ihr sei aber auch bewusst, dass es Probleme bei einigen Kliniken gebe. Gerade kleiner Häuser auf dem Land hätten Probleme, ihre Betriebskosten zu refinanzieren. Das liege vor allem am bundesweiten Abrechnungssystem der Fallpauschalen, argumentiert die Ministerin. Das würde kleine Krankenhäuser benachteiligen.

Einzelne Kliniken bekommen hohe Förderung

Bei der Einzelförderung von Investitionen fließen konkret knapp 17 Millionen Euro in OP-Abteilungen, etwa im St.-Nikolaus-Stiftshospital in Andernach oder dem Marienhaus-Klinikum-Bitburg sowie dem St. Joseph-Krankenhaus Prüm. Für den Ausbau des stationären oder teilstationären psychiatrischen Angebots stellt das Land knapp sechs Millionen Euro zur Verfügung, unter anderem in der Stadtklinik Frankenthal oder der psychiatrischen Tagesklinik Dernbach.