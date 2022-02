140 Millionen Euro für Autobahnen in Rheinland-Pfalz

In Planung, Erhalt und Betrieb der Autobahnen in Rheinland-Pfalz sollen in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro investiert werden. Das teilte die zuständige Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Niederlassung mit Sitz in Montabaur plant in diesem Jahr über 200 Bauprojekte in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern. Im Fokus stehen dabei die Brücken. Die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden solle noch in diesem Jahr fertig werden. Freigegeben werde sie aber wohl erst 2023, wen der erste Teil der Salzbachtalbrücke auf der A66 in Hessen fertig ist. Eine der größten Baustellen auf den rheinland-pfälzischen Autobahnen ist der Ausbau der A61 zwischen Rheinböllen und der Rastanlage Hunsrück. Hier müssen Autofahrer noch bis 2025 mit Behinderungen rechnen.