Professor Raffael Kalisch ist Resilienzforscher am Leibniz Institut für Resilienz in Mainz. Er beschäftigt sich damit, wie Menschen mit besonderen Krisensituationen umgehen. Jetzt hat er eine Forschung über die Corona-Krise gestartet.

SWR Aktuell: Was wollen Sie damit erforschen, wie gehen Sie dabei vor?

Raffael Kalisch: Es geht uns in der aktuellen Situation darum, möglichst rasch herauszufinden, was so die besten Möglichkeiten sind, psychologisch, für die Menschen, mit der Situation umzugehen. Wir wissen aus der Resilienzforschung, dass es da einige Faktoren, einige Schutzmechanismen gibt, die Leute erfolgreich einsetzen, um Krisen zu bewältigen. Aber wir wissen natürlich nicht, ob diese Faktoren, die wir oft aus anderen Studien erhoben haben, auch für die jetzige Situation, die ganz neu ist, zutreffen.

Sie haben gerade erst angefangen. Gibt es trotzdem schon erste Erkenntnisse oder erste Tendenzen, die Sie feststellen können?

Ich kann Ihnen leider noch nichts sagen, wir selbst werden erst nächste Woche zum ersten Mal in die Daten reinschauen dürfen, das ist eine wissenschaftliche Qualitätssicherungsprozedur. Wir gehen aber davon aus, basierend auf ersten Ergebnissen aus China, dass wir sehen werden, dass die Menschen signifikant belasteter sind durch die gegenwärtige Situation als vorher, dass es zu einem Anstieg von Angst, depressionsartigen Symptomen und Stresserleben generell kommt. Und dann wird es natürlich spannend sein, individuelle Unterschiede anzuschauen und insbesondere zu schauen, was denn die Leute berichten, die ganz gut mit der Situation zurechtkommen.

Sie haben ja schon Erfahrungen mit anderen Studien. Was ist denn so Ihr Erfahrungswert, wer kommt denn besonders gut mit solch einer Situation klar?

Es gibt eben aus vorherigen Krisensituationen und deren Erforschung einige sogenannte Resilienzfaktoren, auf die wir immer wieder treffen. Menschen mit großer sozialer Unterstützung scheinen es einfacher zu haben, Menschen, die sich mehr zutrauen, die größeres Selbstvertrauen haben, scheinen es einfacher zu haben, durch solche Situationen zu gehen. Und was sich auch immer mehr herauskristallisiert: Eine generelle positive oder produktive Bewertung von Stresssituationen, also die eigene, subjektive Einschätzung scheint ein ganz wichtiger Faktor zu sein.

Was wäre die optimale Strategie, dass ich trotzdem mit dieser Zeit gut klarkomme?

Kalisch: Ich rede eigentlich immer von den drei großen P's: positiv, positiv, positiv. Also das bedeutet: Versuchen Sie positiv zu sein im Denken, aber auch im Handeln. Und positiv heißt jetzt hier nicht Verharmlosung, Blauäugigkeit, naiver blinder Optimismus. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass man sowohl im eigenen Denken als auch im eigenen Handeln versucht, möglichst produktiv zu sein. Das heißt, ich kann an mir arbeiten, ich kann mich quasi dazu zwingen und sollte da auch gar keine Scham haben, ich kann das ganz bewusst machen, zu versuchen, immer positive Aspekte der Situation zu sehen, mich immer daran zu erinnern, wie ich in der Vergangenheit auch erfolgreich mit Krisen umgegangen bin und diese Stärken wieder auszugraben.

Es gibt ja Leute, für die sich die Situation vielleicht ein bisschen schwieriger gestaltet. Wenn man ganz allein lebt oder vielleicht auch Existenzängste hat - wie wirken sich diese Faktoren aus, um mit solch einer Situation zurechtzukommen?

Kalisch: Wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass diese Gruppen von wirklich schwer belasteten Menschen noch zunehmen werden. Und ich glaube, ganz entscheidend ist hier wahrscheinlich der Faktor soziale Unterstützung. Dass ich also erlebe, wenn ich vielleicht selbst am Rande, am Limit bin - sei es, weil jetzt gerade mein Unternehmen bankrottgeht, weil ich arbeitslos werde oder völlig überlastet bin in einem Pflegeberuf oder medizinischen Beruf oder auch selbst schwerkrank bin. Dass ich erfahre, dass es Menschen gibt, die sich für mich interessieren, die mir vielleicht wie es in einigen Ländern schon ist, auch einfach applaudieren, wenn ich von der Arbeit komme, die mir ein Hilfsangebot machen, mir vielleicht was zu essen zu kaufen oder Klopapier kaufen, wenn ich dafür tagsüber keine Zeit habe.

Wir sehen ja jetzt die Situation, wie sie in Italien, Spanien oder auch in Frankreich ist, zum Teil sehr dramatisch. Was lösen denn solche Szenarien in Menschen aus?

Das ist so ein typisches Angstszenario. Es ist natürlich wichtig, Informationen zu sammeln, damit ich richtig handeln kann, damit ich auch vorsichtig sein kann. Also nochmal gesagt, es geht überhaupt nicht um Blauäugigkeit, aber es ist, denke ich, auch wichtig, diese Zeiten des Sich-Sorgen-Machens und diese Zeiten der Aufnahme von möglicher bedrohlicher Information zu begrenzen. Also genauso, wie man jetzt, wenn man gerade zuhause ist, versuchen sollte, den Tag zu strukturieren und zu planen, sollte man in dem Zusammenhang danach gucken, dass man sich vielleicht Zeitfenster zurechtlegt, in denen man alarmierende Informationen aufnimmt, und dass man auch seinen Medienkonsum bewusst steuert. Dass ich dann eben auch die positiven Seiten sehe und auch die positiven Nachrichten von gegenseitiger Unterstützung beispielsweise oder von Erfolgsgeschichten im Kampf gegen die Erkrankung aufnehme.

Ist denn die derzeitige Situation irgendwie vergleichbar mit anderen Krisen, die Sie vorher schon untersucht haben?

Wir haben tatsächlich bisher – zumindest ich in meiner Forschung – persönliche Krisen erforscht. Das heißt, jemand geht einfach durch eine schwere Lebenszeit. Und der große Unterschied ist ja jetzt, dass wir eigentlich alle in mehr oder weniger großem Maß diese Krise erleben. Es ist eine kollektive Krise, damit habe ich persönlich keine Erfahrung.

Nochmal zurück zu den Kontaktsperren oder zum Reduzieren der sozialen Kontakte: Was ist Ihr Eindruck, wie kommen die Menschen damit klar?

Zunächst habe ich den Eindruck, dass es doch viel Disziplin gibt, dass die Leute sich sehr vorsichtig und rücksichtsvoll verhalten. Ich habe das Gefühl, manche der Nachrichten über Corona-Partys, die sind vielleicht doch eine Übertreibung, kann das aber wiederum nicht belegen, nur so empfinden. Und dann denke ich, dass ich zwei Gruppen tatsächlich sehe: Menschen, die wirklich ganz gut mit der Situation umgehen, die es schaffen, einige dieser Regeln und Tipps und Tricks tatsächlich auch umzusetzen, die wir und andere ja immer wieder verbreiten und die Situation ganz gut ausnutzen. Aber ich sehe eben auch im Bekannten- und Freundeskreis, dass es immer wieder einzelne gibt, die tatsächlich ganz schwer mit der Situation umgehen, die jetzt in eine wirklich ernsthafte Stresssituation geraten, viele viele Ängste haben, und ich glaube, das ist die Zielgruppe eigentlich, für die wir jetzt am schnellsten rausfinden müssen, was gerade jetzt in dieser Situation helfen kann. Möglicherweise ist aber auch das Internet schneller als wir Forscher, also das heißt, die Selbsthilfe und die Dinge, die sich jetzt so entwickeln, sind möglicherweise ja schon ganz schnell tatsächlich auch effektiv. Das würde ich sehr hoffen.

