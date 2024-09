per Mail teilen

Der Komiker und Schauspieler Christoph Maria Herbst ist Träger des Preises für Schauspielkunst beim Filmfestival in Ludwigshafen. Herbst ist erstmals Gast bei dem Festival, das in diesem Jahr seine 20. Auflage feiert. Vor der Preisverleihung erzählte er dem SWR, wie es ihm bei seiner Premiere auf der Parkinsel gefällt und was ihm der Preis bedeutet.