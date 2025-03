per Mail teilen

Eine Rheinland-Pfälzerin hat nun das zweithöchste Amt in der Bundesrepublik inne: Julia Klöckner. Sie forderte in ihrer Antrittsrede als Bundestagspräsidentin ein zivilisiertes Miteinander im Parlament. Im Gespräch mit SWR Aktuell äußert sie sich dazu, wie sie das durchsetzen will. Ein weiteres Thema: der gesunkene Frauenanteil im Bundestag.