Aus dem Umfeld der Terrorvereinigung "Vereinte Patrioten" sind weitere Personen festgenommen worden. Die Behörden griffen in den Kreisen Bad Dürkheim und Trier-Saarburg zu. Wie standen die Verdächtigen mit den Angeklagten, die derzeit in Koblenz vor Gericht stehen, in Verbindung? Und ist mit weiteren Razzien zu rechnen? Fragen an den Terrorismus-Experten des SWR, Holger Schmidt.