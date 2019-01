per Mail teilen

Der massenhafte Datenklau hat die Politik aufgeschreckt. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will eine zentrale Anlaufstelle und bekommt Unterstützung aus Rheinland-Pfalz.

Der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, hat neue Standards für die Datensicherheit vorgeschlagen und bringt im SWR das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ins Gespräch: "In diesen Fällen wäre die Frage, ob man das Bundesamt etwas umgestaltet und eben auch für Bürger zugänglich macht. Bisher soll es ja vor allem die Regierungsnetze schützen." Kugelmann hält diese Ergänzung der Zuständigkeit für sinnvoll, da im BSI das Cyberabwehrzentrum zur zentralen Koordinierung geschaffen werden soll.

Datenschutzbeauftragter fordert globale Regeln gegen Cyberkriminalität

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte unterstützte die Forderung der Bundesjustizministerin, Internetanbieter müssten geknackte Nutzerkonten sofort sperren. Für ein solches Vorgehen seien Regeln auf globaler Ebene notwendig. "Das ist allerdings hinreichend schwierig, weil die Ansätze in Bezug auf den Datenschutz unterschiedlich sind." Im konkreten Fall des Datenklaus von Politikern, Prominenten und Journalisten lägen die Daten auf Servern in den USA und auf den Bahamas. "Natürlich kann man dort die Behörden bitten tätig zu werden", ergänzte Kugelmann. "Aber ob das richtig erfolgversprechend ist, muss man dann noch sehen."

Dauer 03:03 min Sollte das BSI für alle Bürger zugänglich sein? Das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnis (BSI) kann nach Meinung des rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten, Dieter Kugelmann, auch die Allgemeinheit vor Cyberkriminalität schützen. Er äußerte sich in SWR Aktuell. Die Fragen stellte Astrid Meisoll.

EU sollte beim Datenschutz voran gehen

Leichter durchsetzbar seien gemeinsame Vorgaben im Kampf gegen Cyberkriminalität innerhalb der EU. Ein gemeinsamer Rechtsrahmen sei vorhanden, sagte der Datenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz. Das erleichtere die Umsetzung. Außerdem sei der Wirtschaftsraum der Europäischen Union ein wichtiger Markt für die Internetkonzerne: "Alle großen und relevanten Player wollen auf dem europäischen Markt tätig sein. Wenn es dann entsprechende, gute Regeln gibt, dann ist das ein gewaltiger Schritt nach vorne."