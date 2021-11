Viele Aktionen in RLP zum Tag gegen Gewalt an Frauen

139 Frauen sind 2020 in Deutschland von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden. Darauf hat Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hingewiesen. In Rheinland-Pfalz gab es viele Aktionen. Diese sollen darauf aufmerksam machen, dass für viele Frauen körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt zum Alltag gehören.