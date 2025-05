Mehr als ein Dutzend Museen in der Westpfalz sind beim Museumstag dabei. Sie laden unter anderem zu Workshops und Vorträgen ein. In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal haben beispielsweise alle Museen zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Im Diamantschleifer Museum in Brücken gibt es neben der regulären Ausstellung eine Bastelaktion für Kinder. Im Kirschenlandmuseum Altenkirchen, das sich der Geschichte des Kirschenanbaus in der Region widmet, gibt es um 15 Uhr Live-Musik und Kaffee und Kuchen. In Kaiserslautern-Erfenbach ist das Bachbahn-Museum von 13 bis 17 Uhr geöffnet und in der Innenstadt das Theodor Zink-Museum. In Zweibrücken beteiligt sich das Stadtmuseum.