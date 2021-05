Zu wenige Hebammen, mehr Arbeit und viel mehr Papierkram: Der Job der Hebammen in Rheinland-Pfalz ist stetig schwieriger geworden. Die seit mehr als einem Jahr andauernde Corona-Pandemie macht es ihnen zusätzlich schwer.

Rheinland-Pfalz hat zu wenige Hebammen - seit Jahren. Um den Beruf attraktiver zu machen, wurde er Anfang 2020 zu einem Studiengang aufgewertet. Doch laut Hebammen-Landesverband gibt es zu wenige Studienplätze im Land: 45 sind es im Herbst 2021, es brauche jedoch mindestens 80, sagt Ingrid Mollnar, Erste Vorsitzende des Landesverbands. Derzeit sei es noch möglich, dass Hebammen den Beruf über die "altständische" Ausbildung mit Examen abschließen, sagt Mollnar. Doch diese Ausbildung sei in der Praxis nicht gleichwertig mit dem Studiengang. Das Einstiegsgehalt sei geringer und - anders als studierte Hebammen, deren Abschluss EU-weit gleichwertig gilt - könnten sie im Grenzgebiet nicht im benachbarten EU-Ausland arbeiten.

Weniger Hebammen-Studienplätze als Ausbildungen

Caroline Münchbach, Hebamme und Abteilungsleiterin der Geburtshilfe in Speyer, sagt, sie habe den Eindruck, dass derzeit niemand einen Plan habe, wie es weitergehen soll mit den zwei parallelen Wegen zum Hebammenberuf. Und für mehr Hebammen im Land hätten die Ausbildungswege bislang auch nicht gesorgt: "Es gibt weniger Studien- als Ausbildungsplätze." Und von den studierten Hebammen blieben nicht alle bei der praktischen Hebammen-Arbeit, einige wechselten ins Gesundheitsmanagement, in die Forschung und Lehre. Ein Anreiz wäre bessere Bezahlung, doch wo solle das Geld herkommen, fragt Münchbach. "Da bekommt man Bauchschmerzen."

Zusatzbelastung durch Corona - für Hebammen und Mütter

Die Coronavirus-Pandemie hat die tägliche Arbeit mit Müttern und Vätern zusätzlich erschwert - und das nun schon über ein Jahr. Zu Beginn der Pandemie zeichnete sich der Trend ab, dass viele Mütter bereits kurz nach Entbindung nach Hause wollten und das Krankenhaus früh verließen. Das erhöht das Arbeitsaufkommen, denn die Hebammen müssen die Frauen zeitnah zuhause besuchen.

"Es gab Zeiten, da durfte niemand dabei sein", sagt Jasmin Greis, leitende Hebamme im Marienhaus Klinikum Eifel. "So wie in Altenheimen Leute allein gestorben sind, haben Frauen ihre Kinder allein auf die Welt gebracht." Inzwischen helfe aber, dass Corona-Tests in der Breite verfügbar seien, das gebe allen Beteiligten Sicherheit.

Für die Mütter wiederum ist die Pandemie im Wochenbett häufig eine zusätzliche Belastung: Neben ausbleibenden Besuchen und unterstützenden Kontakten kommen Kinderbetreuung und Homeschooling dazu - neben der Fürsorge fürs Neugeborene.

Betreuung der Mütter aufwändiger und intensiver

Doch nicht nur die Pandemie und der Wandel des Wegs zum Hebammenberuf nehmen Einfluss auf die Arbeit: Hebammen begleiten Mütter im Durchschnitt deutlich länger als in der Vergangenheit. Beispiel Kaiserschnitt: "Früher waren wir zehn Minuten dabei", erklärt Ingrid Mollnar vom Hebammenlandesverband. "Heute sind es mindestens 30 bis 60 Minuten" - von der Vorbereitung bis zum Vernähen und der anschließenden Begleitung. Oder im Fall von Totgeburten: Die Betreuung der Mutter sei sehr viel aufwändiger und intensiver geworden. Das sei wichtig, sagt Mollnar, um weiteres Trauma abzuwenden. Aber es koste halt einfach mehr Zeit.

Der internationale Hebammentag Seit 1991 gibt es den internationalen Hebammentag am 5. Mai. In mehr als 50 Ländern weltweit soll an diesem Tag auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Arbeit von Hebammen für die Gesellschaft hingewiesen werden.

Arbeit ist mehr "Papierkram"

Hinzu kommt, dass dank dem medizinischen Fortschritt immer mehr Frauen mit Vorerkrankungen oder im höheren Alter schwanger werden und Frühchen viel bessere Chancen haben. Auch das seien in jedem Fall gute Entwicklungen, doch sie nähmen die Hebammen mehr in Anspruch, sagt Hebamme Münchbach. Hinzu kämen "viel viel mehr Administration und Papierkram" sowie aufwändigere Voruntersuchungen.

Eine weitere Schwierigkeit: Hebammen sind fast ausschließlich Frauen. Im Schuljahr 2019/20 befanden sich 3.057 Frauen in der Hebammenausbildung, sechs Männer waren in der Zeit in der Ausbildung zum Entbindungspfleger, teilt das Statistische Bundesamt mit. Ausfälle durch Schwanger- und Mutterschaft sind entsprechend höher als in anderen Berufen. Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer zum Beispiel haben sich im vergangenen Jahr zwölf Hebammen in den Mutterschutz verabschiedet, "zwei bis drei Stellen konnten wir ersetzen", sagt Caroline Münchbach. "Zehn weitere könnten wir aber gut unterbringen."

Studie soll Hebammen-Bedarf klären

Der Hebammen-Landesverband fordert eine landesweite Versorgungsstudie als Grundlage, um im Detail festzustellen, wie viele Hebammen wo gebraucht werden. Ein Branchenmonitoring 2016 hat festgehalten, dass im Jahr 2025 59 Hebammen im Land fehlen werden. Doch wo genau der Bedarf besteht, ist unklar.

Im Entwurf des Koalitionsvertrags der Landesregierung von Rheinland-Pfalz findet die Hebammenausbildung bereits Erwähnung: Die Landesregierung hat angekündigt, das Studienangebot bei der Hebammenausbildung weiterzuentwickeln. An der Finanzierung soll der Bund sich beteiligen.