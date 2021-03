per Mail teilen

Die dritte Corona-Welle rollt seit Anfang März über Rheinland-Pfalz und erreicht nun auch die Intensivstationen der Krankenhäuser. Die Pflegekräfte sind aber schon jetzt am Limit.

Seit Tagen findet Christa Keienburg, Landessprecherin der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege (DGF), Nachrichten von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Rheinland-Pfalz in ihrem Postfach, die nicht mehr können:

"Die Pflegeuntergrenze ist aufgehoben, Überbelegung", zitiert Keienburg aus den E-Mails. Oder: "Es fehlt zunehmend das qualifizierte Personal. Es wird versucht, durch Hilfskräfte den Mangel zu kompensieren." An anderer Stelle heißt es: "Personalmäßig sind wir schon am Limit, es gab einige Kündigungen, die Stimmung im Team ist eher schlecht und durch krankheitsbedingte Ausfälle ist die Mindest-Besetzung nur durch Einspringen gewährleistet."

Keienburg ist selbst Intensivpflegerin an der Unimedizin Mainz. Sie bestätigt: "Es macht sich ein gewisser Frust und Enttäuschung breit." Die Pflegekräfte im Land sind nach einem Jahr Pandemie am Limit und nun klopft die dritte Welle der Corona-Pandemie auch an die Türen der Intensivstationen.

Covid-19-Zahlen auf Intensivstationen in Rheinland-Pfalz steigen exponentiell

Laut Divi, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, hat die dritte Welle auf rheinland-pfälzischen Intensivstationen am 15. März begonnen. "Am 14. März war mit 70 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der letzte Punkt der fallenden, zweiten Welle. Seither steigen die Zahlen wieder exponentiell", sagt Pressesprecherin Nina Meckel.

Am Freitag, 26. März, liegen laut Divi-Register bereits 109 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen, von denen 54 invasiv beatmet werden müssen. "Das ist eine Steigerung um 56 Prozent in zehn Tagen", so Meckel.



Sterben jüngere Covid-19-Patienten auf Intensivstationen seltener?

Berichte, dass die Covid-Patientinnen und -Patienten nun jünger seien als bislang, kann die Divi aufgrund ihrer Daten nicht bestätigen. Da aber die Infektionsrate unter den über 80-Jährigen derzeit sehr gering sei, erwartet die Vereinigung bei einem Fortschreiten der Impfkampagne "gar keine Hochaltrigen mehr auf den Intensivstatioenen zu sehen". Sie seien durch die Impfungen vor schweren Verläufen geschützt. Entsprechend werde sich der Altersdurchschnitt, der in der ersten und zweiten Welle bei 68 Jahren lag, auf jeden Fall verjüngen.



Das könnte sich unter Umständen positiv auf die Sterbezahlen auswirken. Von der Universitätsmedizin Mainz heißt es dazu: "Die stabilere Herzkreislaufsituation führt zu einer besseren Überlebensfähigkeit bei jüngeren Patienten. Wenn mehr junge Menschen auf der Intensivstation liegen oder erst gar nicht auf die Intensivstation kommen, kann mit einer geringeren Sterblichkeit gerechnet werden."

Allerdings müsse auch die Gefährlichkeit der neuen Mutanten berücksichtigt werden, da es Hinweise auf eine höhere Ansteckungsfähigkeit und auch schwere Verläufe für die Mutation B.1.1.7 aus Großbritannien gebe. Die mache inzwischen die Mehrzahl der Covid-19-Fälle aus.

Vermehrt schwere Verläufe bei 40- bis 60-Jährigen in Trier

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier ist die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten derzeit zwar noch stabil. "Auffällig ist jedoch, dass es überwiegend junge Menschen sind, die schwer erkranken“, sagt Tim Piepho, Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin.

Das bereitet ihm Sorgen: "Unter Berücksichtigung der relativ geringen Inzidenzwerte in unserer Region ist es besorgniserregend, dass Patienten mit schweren Verläufen zwischen 40 und 60 Jahre alt sind." Man habe die Sorge, dass mit weiter steigenden Inzidenzwerten diese Patientengruppe und damit die Belastung der Krankenhäuser größer werde.

Corona-Belastung zermürbt Pflegekräfte

Die Sorge vor der Mutation belastet auch die Pflegekräfte im Land. Laut Christa Keienburg kommen zur generell angespannten Personalsituation in der Intensivpflege mittlerweile auch Engpässe aufgrund länger andauernder Krankheitsphasen hinzu. Außerdem schlügen Kündigungen und Arbeitszeitreduzierungen infolge der Corona-Belastungen ins Kontor. Auch kurzfristige Ausfälle durch Impfreaktionen müssten immer wieder aufgefangen werden.

Das sagen Pflegekräfte aus Rheinland-Pfalz über ihren Arbeitsalltag auf der Intensivstation "Die Eskalationsstufe 1 ist bei uns an der Intensivmedizin in Mainz wieder ausgerufen, das heißt die Pflegeuntergrenze ist aufgehoben, Überbelegung. In einzelnen Schichten ist keine 1:1-Versorgung von Ecmo-Patienten (maschinelle Übernahme oder Unterstützung von Herz-Lungen-Funktion; Anm. d. Red.) möglich."

Intensivpflegerin aus Mainz "Langsam füllt sich die Intensivstation mit Patienten. Dabei fehlt zunehmend das qualifizierte Personal. Es wird versucht, durch Hilfskräfte den Mangel zu kompensieren, was natürlich nicht gelingen kann. Der Trend von Vollzeit zu Teilzeit wird immer stärker. Damit wird der personelle Engpass noch größer und die immer fortwährende Überlastung der Pflegenden unterstrichen."

Intensivpfleger aus Kaiserslautern "Uns wurde im Nachtdienst ein Mitarbeiter abgezogen, der dort aushelfen sollte. Die britische Mutation macht uns Sorgen. Personalmäßig sind wir sowieso schon am Limit, es gab in letzter Zeit einige Kündigungen, die Stimmung im Team ist eher schlecht und durch krankheitsbedingte Ausfälle ist die Mindest-Besetzung nur durch Einspringen gewährleistet. Die Einarbeitung und Anleitung neuer Mitarbeiter erfolgt improvisiert."

Intensivpflegerin aus Trier "Ich kann aus Sicht der Weiterbildung berichten, dass praktische Anleitung in kaum einem unserer Häuser mehr zu leisten ist. Auch die Belastungsgrenze bei vielen WeiterbildungsteilnehmerInnen ist erreicht. Viele berichten, dass Lernen neben dem Dienst kaum mehr möglich ist. Oft ist auch keine Kraft mehr für eine systematische Reflexion im Nachgang übrig."

Mitarbeiter in der Weiterbildung für Intensivpflegekräfte aus Neustadt

Keienburg resümiert: Fast alle Intensivpflegekräfte sähen es zwar weiterhin als ihre Aufgabe an, auch die dritte Infektionswelle irgendwie zu schaffen. "Wenn sich danach jedoch die Rahmenbedingungen immer noch nicht ändern, sind viele Kollegen fest entschlossen der Intensivpflege und jeder anderen Art von Pflege den Rücken zu kehren", ist sie überzeugt.