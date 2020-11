per Mail teilen

Die Zahl der Patienten in den Kliniken werde immer größer, sagt der Mainzer Intensivpfleger Klaus Hampl. Auf der anderen Seite gebe es viele Menschen, die die Corona-Vorgaben nicht einhielten.

Klaus Hampl ist Intensivpfleger an der Uniklinik Mainz. "Auf den Intensivstationen war Anfang der Woche noch alles im Rahmen und am Wochenende war es dann ein bisschen mehr - aber noch machbar." Hampel hat zuletzt zwei Covid-19-Patienten betreut. Der Aufwand sei nicht ohne, sagt er im SWR-Interview: "Man ist in diesen Isolierzimmern, wir waren zu zweit mit vier Patienten. Die Zimmer sind mit Schleusen versehen. Man ist da drinnen isoliert."

Der Zustand seiner Patienten sei schlecht gewesen: "Die waren von der Lunge her alles andere als stabil." Von einem Rückgang der Patientenzahlen durch den Teil-Shutdown spürt Hampl noch nichts: "Es werden immer mehr Patienten. Wir bereiten uns auch auf Größeres vor." Weitere Bereiche der Klinik würden vorsorglich zu Intensivstationen ausgebaut.

Kein Verständnis für Kontaktverstöße

Kein Verständnis hat Intensivpfleger Hampl für Mitmenschen, die sich nicht an die Kontaktbeschränkungen halten: "Ich bin am Wochenende mit dem Fahrrad zu Arbeit und zurück gefahren. Es hat mich richtig geärgert und wollte dem einen oder anderen schon was sagen: Jede Menge Menschen ohne Abstand beim Bierchen trinken - die haben den Knall nicht gehört."

Hampl, der an jedem Arbeitstag mit den Folgen der Pandemie konfrontiert wird, findet solch ein Verhalten unverantwortlich. Schärfere Maßnahmen braucht es seiner Meinung nach aber nicht. "Wir haben ja bestehende Regeln. Wenn die eingehalten würden, würde das auch sehr viel bringen."

Hampls achtjähriger Sohn ist derzeit nach einem Corona-Fall an seiner Schule in Quarantäne. "Er geht nicht vor die Tür. Wenn alle sich so benehmen würden, wie die Kinder…"