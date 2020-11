Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hat die diesjährigen Integrationspreise verliehen. Ausgezeichnet wurde der Malteser Hilfsdienst in Kaiserslautern für seine ehrenamtlichen Integrationslotsen. Die Lotsen unterstützen geflüchtete Kinder und Erwachsene. Eine weitere Auszeichnung ging an den Kirchenkreis Obere Nahe für ein Projekt, bei dem Erzieherinnen in interkulturellen Kompetenzen geschult werden. Geehrt wurde auch das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Mainz. Dort werden in einem Projekt zugewanderte Frauen als Beraterinnen im Bereich Bildung und Beruf geschult. Die drei Projekte erhalten jeweils 5.000 Euro Preisgeld. Der Sonderpreis geht an die Flüchtlingshilfe Quirnbach in der Westpfalz. Sie hat 15 Geflüchtete in das Dorfleben integriert.