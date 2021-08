Als die Ahr sich in der Nacht zu Samstag in einen reißenden Fluss verwandelt hat, hat sie in Insul (Kreis Altenkirchen) nicht nur Häuser in Ufernähe mitgerissen, sondern auch die steinerne Brücke aus dem Mittelalter zerstört, die die beiden Ortsteile von Insul links und rechts der Ahr verbindet. Auf diese hatte sich auch Petra Gründler geflüchtet.