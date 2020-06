Tagpfauenaugen erkennt man an ihrer rotbraunen Flügelfarbe und den typischen bunten Augenfleck auf jedem Flügel. Die Schmetterlinge tummeln sich in Gärten, Parks und selbst in der Großstadt. Am wohlsten fühlen sie sich in der Nähe von Brennnesseln – der Leibspeise ihrer Raupen.

Pressestelle NABU

