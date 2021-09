Lewentz: "Die Terrorbedrohung bleibt"

Auch 20 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September in den USA hält der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) die Terrorbekämpfung für eine Daueraufgabe. Mit diesem Zustand müsse man umgehen, sagte er im SWR Aktuell-Interview.

SWR Aktuell: Herr Lewentz, wie und wo haben Sie vor 20 Jahren von den Anschlägen erfahren?

Roger Lewentz: Ich war auf der Rückfahrt von Mainz nach Kamp-Bornhofen, meinem Heimatort. Ich habe aus dem Auto heraus telefoniert und nebenher Radio gehört, SWR1. Wenn ich mich recht erinnere war das gegen 16 Uhr. Zu meinem Gesprächspartner habe ich gesagt, ich habe da gerade etwas ganz Schreckliches gehört, ich unterbreche mal das Gespräch und höre mal die Nachrichten. Da kamen die ersten Hinweise darauf, was morgens in den USA Schreckliches passiert ist.

Wie haben damals der rheinland-pfälzische Landtag und die Landesregierung reagiert? Sie waren damals schon Abgeordneter, was waren die ersten Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen wurden?

Also, das war natürlich ein schreckliches Ereignis, das auch jeden persönlich mitgenommen hat. Und da ist sehr schnell kontrolliert worden, wie stehen wir denn mit der Sicherheitsarchitektur in Rheinland-Pfalz da? Wie können wir auf solche Situationen reagieren? Das ist sehr schnell nochmal überprüft worden. Die Sicherheitskräfte sind in eine erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Es sind natürlich neuralgische Punkte wie große Bahnhöfe deutlich stärker bestreift worden. Die Polizei war in einer ganz anderen Aufmerksamkeitsphase, als das im Alltag der Fall ist. Und dann sind natürlich auch Terrorismusabwehr- Entscheidungen getroffen worden, wo man gesagt hat, wir brauchen die und die materielle Verstärkung oder eine Verstärkung der polizeilichen Ausbildung.

Die Bundesregierung hat 2001 schnell mit neuen Sicherheitsgesetzen reagiert. Beispielsweise mit mehr Befugnissen für die Geheimdienste oder strengeren Vorgaben für die Luftfahrt. Was waren ihrer Ansicht nach die wichtigsten Veränderungen in der deutschen Sicherheitspolitik nach den Anschlägen, auch mit Blick auf Rheinland-Pfalz?

Na ja, wir haben alle begreifen müssen, dass es Terrorismus als unmittelbare Bedrohung auch für uns in Rheinland-Pfalz gibt. Denken Sie an das schreckliche Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Denken Sie an die Angriffe auf ein Konzert in Bayern. Dass wir immer damit rechnen müssen, dass latent diese Bedrohung besteht, und dass das Angriffs-Spektrum von kriegserfahrenen Kämpfern, die in Afghanistan, Syrien oder sonstwo ausgebildet wurden, bis hin zu dem geht, der in einem Supermarkt aufgrund von religiöser Verblendung ein Messer kauft und auf Menschen losgeht. Und Fahrzeuge werden eingesetzt, um terroristische Attentate durchzuführen.

Wir haben das begriffen. Und wir sind wirklich in der Neujustierung unserer Sicherheitsarchitektur sehr schnell vorangeschritten. Von der Frage besserer, zielorientierter Ausbildung, wir nennen das 'Lebensbedrohliche Einsatzlagen' - diese Ausbildung gibt es für alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - bis hin zur besseren Ausstattung aller Streifen-Fahrzeuge unserer Polizei sowie eine personelle Verstärkung und eine erhöhte Ausstattung unserer Spezialkräfte.

Es geht um ein Höchstmaß an Schutz gegen Terrorismus. Das hat ja bis zum 11. September 2001 - nach der RAF eine ganze Reihe von Jahren in Deutschland als tatsächliches Bedrohungsszenario - keine so große Rolle gespielt. Und die RAF war ein innerdeutscher Terrorismus. Wir mussten uns darauf einstellen, neu justieren, dass auch wir Ziel werden könnten und auch Ziel wurden von internationalem, religiös motiviertem, in diesem Fall islamistischem Terrorismus.

Welche Veränderungen wirken aus Ihrer Sicht am stärksten in den Alltag der Bürger hinein?

Es gibt anlassbezogene Einschränkungen, die die Bürger spüren. Nehmen sie Karneval in Rheinland-Pfalz, nehmen sie die Weihnachtsmärkte, nehmen sie das Oktoberfest. Es wird eine ganz andere Absicherung dieser Maßnahmen durchgeführt. Es gibt Anlässe, die mit Eingangskontrollen, mit Taschenkontrollen beantwortet werden. Die Bürger sehen, dass nicht nur private Sicherheitsdienste in verstärktem Maße da sind. Es gibt auch viel mehr Polizei, die man sieht oder eben auch nicht sieht, weil sie zivil bestreift.

Ich persönlich musste einmal ein Rockkonzert, Rock am Ring, unterbrechen lassen, weil es einen Terrorverdacht gab. Ich musste einmal die Entscheidung treffen, dass wir einen großen Jahrmarkt in Bad Kreuznach räumen lassen, weil es eine Bombendrohung aus dem Nahen Osten gab, die wir zurückverfolgen konnten. Das sind Dinge, die merken die Bürger natürlich, wenn man Weihnachtsmärkte absichern muss, wenn man Straßen dadurch absichert, dass man etwa Betonhindernisse aufstellt. Dann ist das für manch einen natürlich schon eine gefühlt bedrohliche Situation. Das geht an den Menschen nicht vorbei.

Rheinland-Pfalz ist als großer US-Truppenstützpunkt in einer besonderen Situation. Ramstein gilt als Drehkreuz für den Kampf gegen den internationalen Terror. Würden Sie sagen, hier im Land war oder ist die Bedrohungslage deshalb höher als anderswo in Deutschland?

Wir haben gar keinen belastbaren Hinweis auf diese Situation, die Sie geschildert haben. Aber eins ist natürlich klar, wir haben eine amerikanische Präsenz mit den entsprechenden Hauptquartieren und deswegen arbeiten unsere Sicherheitskräfte mit den US-amerikanischen Sicherheitskräften sehr eng zusammen und tauschen uns aus. Wir haben keine belastbaren Hinweise, dass es tatsächliche Zielsituationen gibt.

9/11 hatte auch Auswirkungen auf das Zusammenleben der US-Streitkräfte mit den Menschen an den rheinland-pfälzischen Standorten. Wie hat sich das Verhältnis aus ihrer Beobachtung seitdem entwickelt?

Es war vor dem 11. September bestimmt unbefangener, freier. Das ist vollkommen klar. Nach den Anschlägen gab es das Bedürfnis der US-Streitkräfte die Sicherheitsvorkehrungen hochzufahren. Es gab ja dann auch noch Angriffe auf andere Militäreinrichtungen der USA. Natürlich hat man gesehen, dass die amerikanischen Verantwortlichen das Gefühl hatten, ein Höchstmaß an Sicherheit können wir dann ausüben, wenn die Menschen auf den Basen leben, in den militärischen Liegenschaften.

Das hat sich aber ein gutes Stück wieder verändert. Wir haben sehr viele Familien, sehr viele Militärangehörige, Zivil-Mitarbeiter der Amerikaner, die in unseren Dörfern und Städten leben. Dieses Miteinander ist völlig problemlos. Das ist durch so ein Ereignis wie den 11. September eher enger geworden, weil man natürlich mitempfindet und mitleidet. Es gibt insbesondere in der Pfalz und in der Eifel, da sind ja die großen Militär-Standorte, ein ganz, ganz freundschaftliches, enges, nachbarschaftliches Miteinander.

Ich möchte nochmal auf die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung zurückkommen, die nach dem 11. September 2001 beschlossen wurden. Die waren ursprünglich befristet, sind dann immer wieder verändert und verlängert worden. Seit Ende vergangenen Jahres sind wichtige Teile davon - mit Zustimmung der Länder - entfristet worden. Bedeutet das: Terrorbedrohung wird von Bund und Ländern nicht mehr als besondere Lage betrachtet, sondern sozusagen als Normalzustand?

Wir würden das natürlich nie als Normalzustand akzeptieren, aber als ein Zustand, der im Augenblick dauerhaft da ist. Und damit muss man umgehen. Wir haben das 2015 in der Inneministerkonferenz unter meiner Führung so beschrieben, dass wir den Kampf gegen den Terrorismus als Daueraufgabe sehen, als dauerhafte und nachhaltige Herausforderung. Und wenn man überhaupt nicht absehen kann, wann ein Gesetz sozusagen nicht mehr nötig ist, dann kann man es auch entfristen. Aufheben kann man Gesetze ja immer durch die gesetzgebenden Parlamente.

Aber im Augenblick ist es so, dass die Gefährdung aus Afghanistan garantiert nicht weniger geworden ist. Ich habe im letzten Jahr unsere Soldaten in Mali und Niger besucht, auch in dieser Region droht Gefahr terroristischer Art. Da sind Organisationen, die auch den Anspruch haben, außerhalb ihrer Heimatregionen Terrorangst und Terrorgefahren zu transportieren. Dann weiß man, dass dieser Kampf absehbar nicht zu Ende sein wird.

Das Interview führte Dirk Rodenkirch