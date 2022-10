Innenminister Lewentz erklärt Rücktritt

per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. Er übernehme damit die politische Verantwortung für Fehler, die in seinem Zuständigkeitsbereich begangen worden seien. Erst kürzlich waren Polizeivideos aus der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal aufgetaucht, die Lewentz nach eigenen Angaben in der Flutnacht nicht gesehen hatte.