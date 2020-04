per Mail teilen

Vor dem Ingelheimer Krankenhaus ist ein neugeborenes Mädchen ausgesetzt worden. Die Polizei sucht nun nach der Mutter - unter anderem mit Bildern von einem Handtuch, in das der Säugling eingewickelt war.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das kleine Mädchen am frühen Dienstagmorgen von einer Frau auf einem Parkplatz neben dem Gehweg der ärztlichen Bereitschaftspraxis am Ingelheimer Krankenhaus gefunden. Der Säugling war in ein dunkelrotes Handtuch eingewickelt, hatte sich aber bereits frei gestrampelt und schrie. Deswegen war die Frau auf das Baby aufmerksam geworden.

Baby unterkühlt

Nach anfänglicher Unterkühlung gehe es dem kleinen Mädchen inzwischen wieder gut. Laut Polizei hat das Neugeborene ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, blonde Haare und helle Haut. Es hat die Blutgruppe Null Rhesus positiv.

In dieses Handtuch war das kleine Mädchen eingewickelt. Das Etikett der Decke - wer kennt es? Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Hinweise dringend gesucht

Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Auch die noch so kleinste Beobachtung könne von Bedeutung sein. Folgende Fragen hat die Kriminalpolizei:

- Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen am Dienstagmorgen im Bereich der Turnerstraße in Ingelheim am Rhein machen?

- Wer kann Angaben zur Herkunft des roten Handtuchs machen?

- Wer kann etwas zu einer, in den letzten Wochen hochschwangeren Frau sagen, die inzwischen entbunden hat, jedoch keinen neugeborenen Säugling versorgt?

Die Fragen der Polizei richten sich auch an Ärzte, Gynäkologen und Pflegekräfte, die möglicherweise in den letzten Wochen eine werdende Mutter betreut haben und hierbei etwas Auffälliges festgestellt haben.