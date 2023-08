per Mail teilen

Zur Halbzeit der Wahlperiode kritisieren verschiedene Verkehrsverbände die Bundesregierung für ihre Verkehrspolitik. Vor allem bei der Lade-Infrastruktur für E-Autos gebe es viel zu tun. In Rheinland-Pfalz sind es derzeit nur knapp 3.600 Ladepunkte. Einige Städte investieren aber in den Ausbau, wie etwa Cochem an der Mosel.