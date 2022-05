Alle Infos rund um den Rheinland-Pfalz-Tag 2022

per Mail teilen

In der Landeshauptstadt Mainz wird am Wochenende ordentlich gefeiert: Der Rheinland-Pfalz-Tag findet nach zwei Jahren Pause erstmals wieder statt, gleichzeitig feiert das Land 75-jähriges Bestehen. Alle Informationen zum Wochenende.

Rheinland-Pfalz-Tag trifft auf Jubiläum

Jedes Jahr richtet eine andere Stadt im Bundesland den Rheinland-Pfalz-Tag, also das Landesfest von Rheinland-Pfalz, aus. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet die Veranstaltung nun vom 20. bis 22. Mai in der Landeshauptstadt Mainz statt. Das Fest fällt auf ein ganz besonderes Jahr, denn Rheinland-Pfalz wird 75 Jahre alt.

Der Geburtstag geht auf eine Volksabstimmung vom 18. Mai 1947 zurück, bei der die Menschen aus Rheinland-Pfalz mit einer knappen Mehrheit für die neue Verfassung stimmten und den ersten Landtag wählten. Die ursprüngliche Gründung wurde bereits im August 1946 von der Besatzungsmacht Frankreich durchgeführt. Das Land feiert allerdings den Verfassungstag als Landesjubiläum.

Bunt gemischtes Programm

Bereits am Mittwoch, dem Verfassungstag von Rheinland-Pfalz, fand im Mainzer Staatstheater ein Festakt zum 75. Geburtstag statt. Am Wochenende folgen im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Tages weitere Veranstaltungen in der Mainzer Innenstadt.

Von Freitag bis Sonntag öffnen der Landtag und die Staatskanzlei in Mainz ihre Türen. Außerdem präsentieren verschiedene Ministerien ihre Arbeit vor oder in ihren Häusern.

Am Samstag findet in Mainz der traditionelle Frühschoppen statt. Hier lädt die Landesregierung mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dazu ein, sich gemeinsam in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Treffpunkt ist der Schillerplatz um 11:30 Uhr. Musikalische Unterstützung kommt vom Landespolizeiorchester.

Der Festzug zum Rheinland-Pfalz-Tag ist alljährlich einer der größten Umzüge im Land. Viele tausende Menschen werden am Sonntag, den 22. Mai, den großen Festzug durch die Innenstadt von Mainz verfolgen. Mehr als 80 Festwagen, Musikzüge und Fußgruppen werden für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Die Veranstaltung wird vom SWR live übertragen.

Bereits seit April ist am Rheinufer auf Höhe des Fischtors in Mainz eine Ausstellung zur Landesgeschichte zu finden. Die Outdoor-Ausstellung zeigt die Entwicklung von Rheinland-Pfalz in den vergangenen 38 Jahren.

Insgesamt fünf Bühnen sorgen in der Mainzer Innenstadt am Wochenende für Unterhaltungsprogramm. Die SWR Bühne Open Air am Ernst-Ludwig-Platz bietet Musik, Show, eine Tatort-Premiere und Einblicke in die Medienwelt.

Auf dem Schillerplatz ist die Landesbühne aufgebaut. Hier findet die offizielle Eröffnungsrede mit der Ministerpräsidentin und dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Freitag statt. Danach folgt ein gemischtes Programm mit vielen Gesprächen.

Am Domplatz befindet sich die Bühne der Landeshauptstadt Mainz. Hier gibt es ein buntes Kulturprogramm mit Theater, Musik, Show und Talkrunden.

Die Bühne des Landesverbandes der Musikschulen in Rheinland-Pfalz ist auf dem Karmeliterplatz. Hier treten verschiedene Ensembles, Bands und Orchester der Musikschulen auf.

Am Bischofsplatz ist die Bühne Rockland Radio aufgebaut. Hier spielen verschiedene Rock-Tribute-Bands aus Europa und ein lokaler Musiker aus Mainz.