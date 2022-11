Sorge um Stadttheater in Lahnstein, Energiekrise lässt Ängste der Menschen wachsen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Good News zum Wochenstart: Mehrgenerationenwald in Bad Kreuznach Ein paar schöne Nachrichten zum Wochenstart, die ich euch nicht vorenthalten mag, gibt's übrigens aus dem Kreis Bad Kreuznach: Hier wird für jedes neugeborene Kind zukünftig ein Baum gepflanzt, so soll ein Mehrgenerationenwald entstehen. Gestartet wurde die Aktion mit 36 Esskastanien.

9:45 Uhr Infos zum Warntag am 8.12. gibt's heute aus Ingelheim Es ist zwar gefühlt noch ein bisschen hin, aber die Städte und Kommunen bereiten sich bereits jetzt auf den bundesweiten Warntag am 8. Dezember vor. Bund, Länder, Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden proben dann in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel. Der Landkreis Mainz-Bingen informiert um 14 Uhr in Ingelheim darüber, wie der Warntag abläuft, welche Warnmittel es gibt und was zu beachten ist. Vielleicht erinnert ihr euch: Beim ersten bundesweiten Warntag am 10. September 2020 war so einiges schief gelaufen ... Unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger also überhaupt nichts mitbekommen. Dieses Jahr soll auch das neue Warnsystem über Mobilfunk erstmals in allen Landkreisen und kreisfreien Städten getestet werden. Über dieses Thema berichtet SWR Aktuell RP im Fernsehen am 21. November 2022 um 19:30 Uhr.

9:20 Uhr Verkehrsunfall auf B9 am Sonntag - Zeugen gesucht! Gestern gab es um 23 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B9 in Höhe des Gewerbegebiets Koblenz-Nord. Aktuell weiß die Polizei: Der in Fahrtrichtung Bonn fahrende alleinige Insasse eines Pkw kollidierte im Bereich der Auffahrt der Anschlussstelle Gewerbepark Koblenz-Nord mit einem Pannenfahrzeug. In dem Pannenfahrzeug befand sich der Beifahrer, während der Fahrer sich vor dem Pkw befand. Durch die Kollision wurde dieser über die Schutzplanke geschleudert. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Die beiden übrigen Beteiligten wurden leicht verletzt. Beide Pkw erlitten einen Totalschaden, die B9 wurde in Fahrtrichtung Bonn zwischen Abfahrt und Auffahrt Gewerbepark Koblenz-Nord zwischenzeitlich gesperrt. Personen, die Hinweise zur Aufklärung des Unfalls haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Koblenz unter der 0261-1032911 zu melden. Wie verhalte ich mich nach einer Autopanne auf der Autobahn oder Landstraße? Der ADAC rät, folgende Punkte zu beachten: Als erstes sollte die Warnblinkanlage eingeschaltet werden. Sobald die Panne bemerkt wird, sollte der Autofahrer versuchen, die nächste Nothaltebucht oder einen Parkplatz zu erreichen. Falls das nicht mehr möglich ist, sollte man möglichst auf den Standstreifen fahren oder rollen. Wichtig dabei: Die Räder nach dem Stehen nach rechts zum Fahrbandrand hin ausrichten, damit das Fahrzeug bei einem eventuellen Auffahrunfall möglichst nicht zurück auf die Fahrbahn geschoben wird. Bei Dunkelheit sollte das Standlicht eingeschaltet werden. Der Motor sollte ausgeschaltet werden. Warnweste anziehen und hinter die Leitplanke stellen Alle Fahrzeuginsassen sollten eine Warnweste anziehen. Vorgeschrieben sind sie laut ADAC aber nur für die Fahrerin oder den Fahrer. Ganz wichtig sei, dass alle Insassen immer nur auf der Beifahrerseite und auf keinen Fall zur Fahrbahn hin aussteigen. Hunde sollten immer angeleint werden. Warten sollte man immer außerhalb des Fahrzeugs an einem sicheren Warteplatz. Dieser sei auf der Autobahn auf jeden Fall immer hinter der Leitplanke. Falls bei der Panne Ladung oder Fahrzeugteile verloren gingen, die den Verkehr gefährden könnten, soll unter der 110 die Polizei gerufen werden. Auf keinen Fall verlorene Gegenstände selbst von der Straße holen. Warndreieck in entsprechender Entfernung aufstellen Erst dann sollte das Warndreieck aufgestellt werden. Dazu geht man hinter der Leitplanke am äußersten Fahrbahnrand entlang dem Verkehr entgegen. Dabei das aufgeklappte Warndreieck etwa auf Brusthöhe vor sich hertragen, um besser gesehen zu werden. Bei der Entfernung gilt folgende Faustregel: In der Stadt etwa 50 Meter Abstand zum Wagen, auf Landstraßen etwa 100 Meter, auf Autobahnen mindestens 150 Meter. Zur Orientierung: Leitpfosten stehen auf gerader Strecke sowohl auf Autobahnen als auch auf Landstraßen im Abstand von 50 Metern. Wenn das Fahrzeug hinter eine Kurve oder Anhöhe zum Liegen gekommen ist, sollte das Warndreieck vor der Kurve oder Kuppe aufgestellt werden. Erst zum Schluss den Pannendienst rufen Außerdem sollte am Pannenfahrzeug der Kofferraum geöffnet werden. Dies warne den nachfolgenden Verkehr zusätzlich. Erst wenn alle Insassen in Sicherheit sind und die Pannenstelle gesichert ist, sollte eine Pannenhilfe gerufen werden.

9:00 Uhr Sorge um das Stadttheater in Lahnstein Im Haupt- und Finanzausschuss in Lahnstein geht es jetzt ab 9 Uhr um die Zukunft des Stadttheaters: Bei den Haushaltsberatungen für das kommende Jahr soll dabei vor allem um die finanzielle Komponente diskutiert werden. Das Theater soll ein Budget von mehr als 600.000 Euro erhalten, etwas mehr als in den vergangenen Jahren. Etwa die Hälfte davon soll von der Stadt kommen, der Rest aus Fördergeldern. Die Schauspieler und der Förderverein des Theaters befürchten aber, dass der Lahnsteiner Oberbürgermeister Lennart Siefert das Theater schließen will. Er hat den Vertrag des langjährigen Intendanten nicht verlängert. Ab Januar sei die Zukunft des Spielbetriebs ungewiss, so die Sorge der Schauspieler. Siefert betonte im SWR-Interview aber, es gebe keinen Anlass zu fürchten, dass das Theater geschlossen werde. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 21. November 2022 um 8:30 Uhr.

8:10 Uhr Verkehrsinfos: Was ist los auf den Straßen in RLP? Es kommt Bewegung ins Land, und deshalb braucht ihr heute Morgen vielleicht etwas Geduld: Auf der A60 aus Bingen Richtung Mainz zwischen Bingen-Ost und Heidesheim herrschen über 7 km Stau. Auf der A48 am Dreieck Vulkaneifel gibt es Richtung Koblenz zwischen der Elzbachtalbrücke und dem Rastplatz Rotendall Wartungsarbeiten - deshalb ist die linke Spur gesperrt, und zwar heute von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Zwischen Moseltal und Kenn hat sich auf der A602 Longuich Richtung Trier ein Unfall ereignet - auch das könnte zu Verzögerungen im Straßenverkehr führen.

7:50 Uhr Wenn das Wasser im Schwimmbad zu kalt ist ... Viele Schwimmbäder haben in diesem Jahr angekündigt, ihre Temperatur herunterzufahren, um Energiekosten zu sparen. In Budenheim hat das schon zu Beschwerden geführt, es sei schlicht zu kalt, also kam man den frierenden Kunden und Kundinnen hier etwas entgegen. Auch für Schwimmkurse und Schulklassen sei die kühlere Temperatur ein Problem gewesen, so die Gemeindewerke. Denn gerade Kinder kühlten schneller aus als Erwachsene. Rheinhessen Energieeinsparungen Wegen Beschwerden: Hallenbad in Budenheim hebt Wassertemperatur wieder an Nach Beschwerden hat das Hallenbad Budenheim die Wassertemperatur wieder angehoben. Im Mainzer Taubertsbergbad und der Rheinwelle sollen die Temperaturen aber bleiben. mehr... 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Der SWR hat auch an anderen Orten nachgefragt: Das Mainzer Taubertsbergbad und die Rheinwelle in Gau-Algesheim etwa halten an den gesenkten Wassertemperaturen fest.

6:31 Uhr Bilanz zur Bekämpfung Schnakenplage: Breitet sich die asiatische Tigermücke hier aus? Zugegeben, die Erinnerung daran verblasst angesichts des Winters so ein bisschen, aber habt ihr es in diesem Sommer auch gemerkt? Entlang des Rheins gab es weniger Schnaken. In den ausgetrockneten Flussauen hatten die Insektenlarven weniger Chancen als noch 2021. Der Asiatischen Tigermücke hingegen hat das nichts ausgemacht. Sie konnte sich sogar weiter ausbreiten - so die Bilanz der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS). Damit steigt die Gefahr, dass sie auch bei uns zukünftig bestimmte Tropenviren übertragen können: Speyer KABS-Bilanz 2022 Asiatische Tigermücke breitet sich trotz Trockenheit weiter aus Der trockene Sommer hat dafür gesorgt, dass sich die Rheinschnaken nur schlecht vermehren konnten. Der Asiatischen Tigermücke am Oberrhein hat er nicht geschadet - im Gegenteil. mehr... 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Das Wetter: Etwas Regen statt Schnee Video herunterladen (5 MB | MP4) Winter is coming ... zumindest so langsam. Am Wochenende gab es noch Schnee über Rheinland-Pfalz, heute Nacht dann leider nur noch Regen. Bestimmt sind auch viele, die so früh schon unterwegs sind, aber auch ganz froh darüber, dass nicht zu viel Schnee liegengeblieben ist. Und der Regen wird im Laufe des Montags abziehen, die Temperaturen wieder leicht steigen. Am Abend und in der Nacht zum Dienstag könnte es dann wieder regnen.

6:02 Uhr Das wird am Montag wichtig Zum Start in den Tag hier ein Überblick über ein paar Dinge, die heute in Rheinland-Pfalz anstehen: Ihr habt es sicher mitbekommen - im Dezember übernimmt der Staat die Gasrechnung. Ab heute sollen Energie-Versorgungsunternehmen alle notwendigen Infos über diese sogenannte Dezemberhilfe auf ihren Internetseiten haben - auch dazu, wie die Abrechnung überhaupt funktioniert. Im SWR2-Podcast "Geld, Markt Meinung“ könnt ihr Hintergründe zur Dezemberhilfe erfahren. Die Tiere im Ebertpark Ludwigshafen - hier gibt es unter anderem Schafe, Ziegen, Ponys und Vögel - sollen in den Wildpark Rheingönheim umgesiedelt werden, weil sie zu oft von Unbekannten misshandelt werden. Am heutigen Montag soll der Bau- und Grundstücksausschuss endgültig darüber entscheiden. Eine 23 Jahre alte Frau ist am Freitag in einer Wohnung in Speyer getötet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 22-Jähriger auf sie eingestochen. Zur Tat konnte er bislang noch nicht befragt werden, denn er liegt im Krankenhaus. Noch ist nicht viel bekannt, heute wollen die Behörden weitere Informationen über die Umstände der Tat herausgeben.