In Zukunft mehr Infos über die Qualität von Alten- und Pflegeheimen in RLP

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will künftig mehr Informationen über die Qualität von Alten- und Pflegeheimen veröffentlichen. Sie reagiert damit unter anderem auf Druck aus der Bundesregierung.

Wer in Rheinland-Pfalz nach einem geeigneten Altenheim sucht, hat es schwerer als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Hamburg. Zu diesem Ergebnis kam vor kurzem die Bertelsmann-Stiftung. Sie hat herausgefunden, dass Rheinland-Pfalz zu den Ländern gehört, die wichtige Informationen über die Qualität der Heime nicht veröffentlichen. Das Sozialministerium hat dem SWR jetzt mitgeteilt, dass sich das künftig ändern soll.

Bertelsmann-Stiftung bemängelt Transparenz der Informationen in RLP

Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung gehört Rheinland-Pfalz zu zehn Bundesländern, die nicht darüber informieren, ob beispielsweise in einem Heim Personal fehlt oder es dort schwerwiegende Mängel gibt. Die Stiftung kritisiert vor allem: Die Informationen würden den Ländern vorliegen, sie würden diese aber nicht veröffentlichen.

Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll (SPD), sprach von einem "untragbaren Zustand" und forderte Rheinland-Pfalz und die anderen betroffenen Länder kürzlich auf, dringend nachzubessern.

Veröffentlichung der Informationen kann dauern

Das Sozialministerium teilte dem SWR jetzt mit, "der Wunsch der Verbraucher nach möglichst umfangreichen Informationen und größtmöglicher Transparenz ist aus Sicht von Sozialminister Schweitzer nachvollziehbar und berechtigt." Der Minister strebe daher eine Lösung an, die die Veröffentlichung dieser Informationen zum Ziel habe.

Das kann sich aber unter Umständen noch ein paar Jahre hinziehen. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte, im entsprechenden Gesetz seien noch weitere Änderungen geplant. Die Umsetzung sei für diese Legislaturperiode vorgesehen. Das Ministerium teilte deshalb mit, man prüfe jetzt, "welche Qualitätsmerkmale zu Altenheimen in einem ersten Schritt bereits zeitnah veröffentlicht werden können."

Unterstützung bei der Auswahl eines Alten- oder Pflegeheims

Im Übrigen, so das Ministerium, seien Informationen über ein Altenheim, die man im Internet abrufen könne, das eine. Viel wichtiger sei die individuelle Beratung bei der Auswahl eines Altenheims. Dazu gibt es nach Angaben des Sozialministeriums in Rheinland-Pfalz so viele kostenlose Beratungsstellen wie in keinem anderen Bundesland. Hierzulande gebe es insgesamt 135 Pflegestützpunkte, die Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen dabei helfen, ein geeignetes Altenheim zu finden.

Vorbild in Sachen Information über Pflegeheime: Hamburg

Die Bertelsmann-Stiftung lobte vor allem das Bundesland Hamburg. Die Hansestadt stelle im Internet detaillierte Angaben zu den Altenheimen bereit. Dort lässt sich beispielsweise für jedes Heim nachlesen, ob es dort deutlich mehr Personal gibt, als vorgeschrieben, genauso viel oder weniger. Darüber hinaus, so die Bertelsmann-Stiftung, gebe es Informationen zu vorübergehenden Aufnahmestopps. Außerdem würden in Hamburg auch die Ergebnisse aus den Befragungen von Angehörigen der Altenheimbewohner ins Netz gestellt.