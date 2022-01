Inflationsrate so hoch wie seit 25 Jahren nicht

per Mail teilen

Mit im Schnitt 3,1 Prozent hat die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr den höchsten Wert seit Beginn der Berechnungen vor mehr als 25 Jahren erreicht. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Grund seien vor allem Preissteigerungen auf dem Energiemarkt. Mineralölprodukte seien 26,2 Prozent teurer gewesen, Kraftstoffe 23,2 Prozent und Heizöl habe 19,6 Prozent mehr als im Durchschnitt des ersten Corona-Jahres 2020 gekostet. Während es zu Jahresbeginn noch moderate Preissteigerungen gab, erreichten sie im Dezember mit einem Plus von 5,3 Prozent ihren höchsten Stand im Jahresverlauf, wie das Landesamt berichtete.