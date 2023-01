per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz hat sich die Inflationsrate zum Jahresende abgeschwächt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems meldet, sind die Verbraucherpreise im Dezember im Jahresvergleich um 8,4 Prozent gestiegen – im November hatte die Teuerungsrate noch bei plus 9,8 Prozent gelegen.