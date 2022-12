++ Impfzentren schließen ++ Feuerwerkverkauf startet ++ Sturm in RLP ++

7:11 Uhr Eure Meinung: Kauft ihr Feuerwerk? Ab heute gibt's wieder Raketen, Böller, Kreisel, Fontänen und was sonst noch so knallt und blitzt zu kaufen. Ich persönlich bin schon seit Jahren raus an Silvester, weil mir mein Geld dafür einfach zu schade ist. Feuerwerk ist ja ganz hübsch, aber dann schau' ich mir das einfach vom Balkon aus an und gut ist. Wie sieht es bei euch aus? Wird trotz Inflation an Silvester das Feuerwerk gezündet?

6:56 Uhr Der Blick in die Welt Weltweit beten die Kirchen für den emeritierten Papst Benedikt XVI., dem es nach Angaben des Vatikans gesundheitlich sehr schlecht geht. Amerikanische, französische und deutsche Bischöfe riefen zum Gebet für den 95-Jährigen auf. Zuletzt hieß es, dass die Lage "unter Kontrolle" sei und Benedikt permanent von Ärzten überwacht werde. Die Bundesregierung diskutiert derzeit darüber, ob und wann die letzten Corona-Maßnahmen fallen sollen. Die Mehrheit der Deutschen lehnt laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov die sofortige Abschaffung der Maßnahmen jedoch ab. Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, dass die Pandemie für sie noch nicht vorbei sei. Immer mehr Länder versuchen, sich vor einer neuen Corona-Welle aus China zu schützen. Nach Italien, Japan und Indien haben jetzt auch die USA eine neue Corona-Testpflicht angekündigt. Diese gilt für Einreisende aus China, Hongkong und Macau.

6:39 Uhr Bahnstrecke in der Pfalz gesperrt Jetzt macht der Sturm auch der Deutschen Bahn zu schaffen. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilt, ist aktuell die Strecke zwischen Homburg und Kaiserslautern gesperrt. Verspätungen und Zugausfälle seien möglich. #Streckensperrung zwischen #Homburg(Saar)Hbf und #Kaiserslautern Hbf. #Witterungsbedingt verminderte Geschwindigkeit. #Verspätungen und #Teilausfälle. Bitte Verbindung kurz vor Reise überprüfen. Update folgt.

6:23 Uhr Sturm bremst Autofahrer aus Lasst uns nochmals kurz übers Wetter reden, denn der Sturm hat jetzt auch schon unmittelbare Folgen für den Verkehr in RLP: Unser SWR-Studio in Mainz meldet, dass auf der A60 und der A63 zumindest auf einigen Abschnitten die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt wurde, damit es dort keine Lkw umweht. Auch wenn ihr nur hinter dem Steuer eines deutlich windschnittigeren Kombis sitzt (im Vergleich zum Lkw!): Passt auf euch auf da draußen! Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes

6:12 Uhr Was in der Nacht los war in RLP Wenn das so weitergeht, können wir bald eine feste Rubrik im RLP-Newsticker daraus machen: In Koblenz ist heute Nacht, laut Polizei exakt um 2:36 Uhr, erneut ein Geldautomat gesprengt worden. Tatort: Die Hochschule auf der Karthause. Die Täter flüchteten in einem dunklen Auto. Einen weiteren Blaulicht-Einsatz gab es in Mayen. Dort ist gestern Abend in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro. Die gute Nachricht: Es gab keine Verletzten.

6:05 Uhr Das Wetter: Gefühlt ein stürmischer Frühlingstag Es gibt Schauer und bleibt dabei mild, so die kurze Zusammenfassung des Wetters, das uns heute erwartet. Laut Vorhersage sind in einigen Regionen Temperaturen bis zu 13 Grad möglich. In höheren Lagen kann es Sturmböen geben. Video herunterladen (5,4 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ab heute könnt ihr Böller und Raketen kaufen. Ob trotz Inflation, Energiekrise und was sonst noch alles die Preise in die Höhe treibt weiterhin viel geknallt wird an Silvester? Bin gespannt. Aber: Feuerwerk ist nicht überall in Rheinland-Pfalz erlaubt. Hier lest ihr, wo ihr knallen dürft und wo nicht. In Rheinland-Pfalz schließen in dieser Woche die letzten von insgesamt 23 Impfzentren im Land. Heute machen die Impfzentren in Koblenz und in Pirmasens dicht. Morgen folgen dann Trier, Alzey-Worms, Speyer, Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und Mainz. Der Hauptgrund: Der Bund zieht sich aus der Finanzierung zurück und das Land ist nicht bereit, die Kosten allein zu übernehmen. Das Ministerium geht davon aus, dass der Impfbedarf in den Arztpraxen abgedeckt werden kann. Zusätzlich gibt es bis April mobile Impfteams und Impfbusse. Der Deutsche Wetterdienst meldet eine amtliche Warnung vor Sturmböen in großen Teilen von Rheinland-Pfalz mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Ausgenommen davon ist nur die Rheinebene und der Landesteil nördlich von Koblenz. Überall sonst wird es stürmisch.