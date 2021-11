Neun Impfzentren in Rheinland-Pfalz können wieder öffnen

per Mail teilen

Die Landesregierung hat beschlossen, dass neun Impfzentren in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet werden können. Für den Betrieb sollen jedoch Kommunen und Ärzte verantwortlich sein.

Neun der ursprünglich landesweit 32 Impfzentren können wieder in Betrieb genommen werden. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Landesimpfkoordinator Daniel Stich und den Landräten am Freitag. Es handelt sich danach um die Impfzentren in Mainz, Mainz-Bingen, Koblenz, Neustadt, Trier, Germersheim, Kaiserslautern, Ludwigshafen und dem Rhein-Lahn-Kreis.

Die Sachkosten übernimmt das Land, die Ärzte sollen über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet werden. Bereits zuvor hatte die Landesregierung angekündigt, dass beginnend ab Montag in 18 Krankenhäusern gegen Corona geimpft werden soll. Mehrere Kliniken beklagten aber danach, sie seien weder in die Pläne einbezogen, noch rechtzeitig informiert worden.

Nächste Woche Beratungen über weitere Maßnahmen

Stich sagte, er rechne damit, dass sich noch mehr Krankenhäuser beteiligen werden. Über verschärfte Corona-Maßnahmen will die Landesregierung in der kommenden Woche beraten.