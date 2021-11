Acht Impfzentren in RLP werden reaktiviert

per Mail teilen

Vor den Impfbussen bilden sich zum Teil lange Schlangen - das Land reagiert nun auf die verstärkte Nachfrage. In der kommenden Woche sollen acht Impfzentren in Rheinland-Pfalz wieder in Betrieb gehen. Eines davon ist das Impfzentrum Wörth im Landkreis Germersheim.