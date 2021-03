per Mail teilen

Auch in Rheinland-Pfalz kommt es vor, dass Menschen im Impfzentrum abgewiesen werden, obwohl sie einen Termin haben. Das hat das Gesundheitsministerium jetzt bestätigt. Die Gründe dafür seien vielfältig.

Manchmal falle der ersehnte Pieks trotz Impftermin zu Recht aus, so das Gesundheitsministerium auf Anfrage von SWR Aktuell. Denn einige Impfkandidaten erfüllten schlichtweg die bei der Terminregistrierung angegebenen Voraussetzungen nicht. Mitunter fehlten auch die nötigen Unterlagen. Dann oder bei "berechtigtem Zweifel" werde die betreffende Person vom Impfzentrum abgewiesen, sagt Ministeriumssprecherin Stefanie Schneider.

Fehlende Nachweise fallen oft erst im Zentrum auf

Dass fehlende Unterlagen oder unberechtigte Anmeldungen erst vor Ort auffallen, liege am Impf-Prozedere selbst: Demnach hinterfragen und prüfen alle Impfzentren Bescheinigungen für Berufsgruppen und andere Nachweisdokumente erst beim Impftermin selbst. Darauf werde auch im Anmeldeprozess ausdrücklich hingewiesen, so das Ministerium. Denn: Um möglichen Betrugsfällen vorzubeugen, sei es mitunter erforderlich, Dokumente im Original einzusehen.

Wie viele Impfwillige erst bei ihrem Termin in einem der 32 Impfzentren des Landes abgewiesen wurden, darüber liegen dem Ministerium keine Angaben vor.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Auch Nachfragen zur Gesundheit haben Ablehnung zur Folge

Auch im Impfzentrum im Koblenz seien schon einige Impfwillige wieder abgewiesen worden, sagt Thomas Kaak von der Pressestelle der Stadt. Allerdings überwiegend aus "gesundheitlichen Gründen". Meist habe sich dies erst im Gespräch mit dem Impfarzt vor Ort ergeben. Mitunter sei es auch bei den Angaben zum Gesundheitszustand des Impflings zu Flüchtigkeitsfehlern gekommen, die dann im Impfzentrum dazu führten, dass die Impfung doch nicht stattfinden konnte.

Von abgewiesenen Kandidaten berichten auch die Städte Mainz und Ludwigshafen. So musste etwa das Impfzentrum Ludwigshafen Impfwillige zurückweisen, weil ihre Angaben bei der Überprüfung letztlich dann doch nicht "der Prioriätenliste entsprachen", sagt Florian Bittler von der Pressestelle der Stadt. Auch im Impfzentrum in Mainz sei dies einer der Hauptgründe gewesen. Es habe aber auch Fälle gegeben, bei denen Unterlagen oder Nachweise fehlten, so die Sprecherin der Landeshauptstadt, Ellen König.

Aber auch bewusst falsche Angaben bei der Anmeldung

Allerdings gibt es bei dem Versuch, zu einem Impftermin zu kommen, nach früheren SWR-Recherchen auch recht dreiste Vorgehensweisen. So verzeichneten einige Impfzentren im Norden des Landes einen Anstieg an Betrugsversuchen. Laut einer Sprecherin des Westerwaldkreises sei es zuletzt häufiger vorgekommen, dass Menschen bei der Anmeldung zur Impfung bewusst falsche Angaben gemacht haben, etwa beim Grad der Behinderung.

Dass noch nicht alles wirklich rund läuft beim Impfen, darüber hatte auch die "Allgemeine Zeitung Mainz" berichtet. So war eine 38-jährige Frau aus Harxheim, die als Angehörige ihren kranken Vater pflegt und betreut, im Impfzentrum Ingelheim zurückgewiesen worden - trotz Terminvereinbarung und mehrmaligen Nachfragens, ob sie auch berechtigt sei. Offenbar sei es dabei dann aber doch zu "Unklarheiten" gekommen, berichtet die Zeitung. Zur Impfung sei es nicht gekommen.

Anderes Bundesland - gleiches Phänomen

Auch in Baden-Württemberg wurden in vielen Impfzentren nach SWR-Recherchen täglich Menschen abgewiesen, obwohl sie einen Termin hatten. Allein im Impfzentrum des Klinikums Stuttgart müssen den Angaben zufolge zwischen 40 und 50 Personen am Tag nach Hause gehen, ohne geimpft zu werden. Auch hier sei das Problem, dass die Berechtigung erst im Impfzentrum geprüft werde.

Was bleibt ist eine beiderseits ungute Situation - für die Abgewiesenen aber auch für die Impfzentren selbst. Wer nicht vorgelassen wird, muss ungeimpft wieder zurück, und das Impfzentrum muss unter Umständen kurzfristig Ersatz für den ausgefallenen Termin schaffen.